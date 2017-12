Pietarissa viranomaiset ovat tarkastaneet tänään useita metroasemia, kertoo Fontanka -uutissivusto. Päivän mittaan jo kuusi asemaa on tarkastettu. Asemat on tyhjennetty, eivätkä metrojunat saa pysähtyä asemille niin kauan kuin tarkastus on käynnissä.

Pietarilaisessa supermarketissa räjähti eilen omatekoinen pommi, joka haavoitti 13:a ihmistä. Heistä kuusi on edelleen sairaalassa.