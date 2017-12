Putinin mukaan Pietarin kauppapommi oli terroriteko – kehottaa turvallisuuspalveluja koviin otteisiin

Nimimerkki 'Hammurab' tuumailee rangaistuksia: "...toisin kuin esimerkiksi Suomessa, jossa heitä pyritään viimeiseen asti suojelemaan rangaistuksilta." Kun Suomessa on ollut vain yksi terrori-isku ja kun se ei ole vielä oikeuteen päätynyt niin Hammurabin kirjoitus on pelkkää arvailua. Ehkä mielenkiintoisinta tuossa on se että löytyy myös venäläisen oikeudenkäytön ihailijoita, enimmäkseen sitä täällä kauhistellaan.

Vast: Niin...

Guantanamossakin terroristit saavat ansionsa mukaan. Ongelma on, että nämäkin veijarit on vangittuna ilman oikeudenkäyntiä. Terrorismin yksi tavoite on tuhota länsimaiset arvot ja tässä (Guantamo) he ovat saavuttaneet tavoitteensa. Kidutukseen sortuminen vahvistaa arvojen romuttamista.

Venäläisillä rangaistusleireillä tai Kremlin kellareissa terroristit varmasti saavat ansionsa mukaan. Tämäkään tapa hoitaa asioita, kuten ei Yhdysvaltojen tai Israelinkaan tapa vähennä, vaan ne lisäävät terrorismia.

Terrorismin juuret ovat sosiaaliset ja poliittiset. Tämän ymmärtäminen ei tarkoita ongelman hyväksymistä. Yksittäisen terroristin eliminointi/tuomitseminen on rikkaruohon kitkemistä. Olennaista tässä on tietenkin se, kuinka tuemme terrorismin uhreja perheineen ja kuinka tuhoamme terrorismin juurineen ilman, että joutuisimme tinkimään omista oikeusarvoistamme.



Terrorismin kitkeminen Euroopasta on tehtävä 15-20 vuoden tähtäyksellä, mutta mitä hyötyä siitä on jos samalla kitkemme tuhatvuotisesti rakennetun oikeustajumme ?