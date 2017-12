Unicef: Lapsista on tullut etulinjan kohteita maailman konflikteissa

Itä-Ukrainan taisteluista sen verran, että YK on toistuvasti tuominnut Venäjän toimet alueella. Tarviiko joka alajärjestön tehdä se erikseen? Aatteellisuus ei vain salli vaan vaatii YK:ta asettumaan asiassa Venäjää vastaan, mutta ikävä kyllä järjestön omat, yhteisesti laaditut säännöt tekevät siitä hampaattoman isoissa kiistakysymyksissä. Eiköhän Unicef miinakentät ja kulkurajoitetut alueet muista. Mitä sitten? Kuten totesit, niitä on raivattu. Joten? Voi olla että YK käyttää lapsia viestintänsä tehostamiseksi, mutta se ei muuta miksikään niitä kauheuksia, joita lapset monin paikoin maailmassa kohtaavat. YK sentään yrittää tehdä jotain, vaikka tehotonta onkin. Olisiko siis parempi, että YK ei pitäisi lasten hätää yllä mediassa? Sekö jotenkin parantaisi tilannetta? En ihannoi YK:ta, mutta tämäntapaiset huitaisten laaditut kommentit, joissa pääasia - ellei ainoa - on YK-vastaisuus, saa kaipaamaan vaihtoehtoisia ehdotuksia ja toimia.

Vast: Kissa pois pöydältä

Unicef tekee hienoa työtä, eiķä YK ole niin hampaaton kun pyritään antamaan ymmärtää. Ongelma on instituutiota rahoittavat ja räikeästi kansainvälisiä sopimuksia, sekä ihmisoikeuksia rikkovat tahot, ei YK tai UNICEF.

"Valkolakin" yksisilmäinen naivius on surullista luettavaa. Kun asioita ymmärretään ja käsitellään laajemmin, voimme todeta, että etelä-Libyassa toimivia terroristiryhmiä, joilla on suora yhteys etelä-Sudanin terroristiryhmiin, tukee ja rahoittaa samat tahot, jotka tukevat/tukivat siviilikohteita pommittavaa koaliitiota Jemenissä ja kuuluvat aina ja samaan tahoon, jotka tukevat Syyrian "maltillisia kapinallisia". Osa heistä oli tukemassa Ukrainan "spontaania kansannousuakin". Tämä toiminta on saatava loppumaan, koska se on juuri siviiliväestöönkin kohdistuvien kärsimysten lähde.



Mikäli Syyrian vallankaappaus olisi onnistunut, Syyria olisi nyt Libanonin sodan aikainen aseellisten ryhmien ja terroristiryhmien taistelutanner, joista vahvimpia olisivat kurdit, Al-Nosra ja ISIS. Pakolaistsunamia Eurooppaan ei pidättelisi mikään.

Ukrainan aloittamasta terrorismin vastaisesta operaatiosta itä-Ukrainassa vastasi pääosin yksityispataljoonien, oligarkkien etuja ajavat palkkasotilaat, ei hallituksen alaiset joukot. Jo kättelyssä he sortuivat rikoksiin, joista valkolakkikin vaikenee ja nyt syy on YK:ssa ja UNICEFissa, siis meissä koska me olemme YK ja UNICEF.

Venäjän toiminta itä-Ukrainassa ei noudata kansäinvälisiä sopimuksia. Totta, mutta kuinka noiden sopimuksien ja ihmisoikeussopimuksien laita olisi, jos Venäjä ei olisi toiminut Syyriassa ja Ukrainassa... ?