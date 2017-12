Moskovalaisen makeistehtaan ampumisesta epäilty saatiin kiinni

isompi uutinen miltä näyttää

Tilanne on varoitusmerkki kaikille valtioille joissa oikeuslaitos on korruptoitunut tai korruptoitumassa. Kun kansalaisten luottamus tai mahdollisuus saada oikeutta menee, yhteiskunta on lähellä hajoamistaan.



Venäjällä on lisäksi toinenkin piirre joka on pelottava. Ortodoksikirkko oli suurin maaorjien omistaja. Romanovin hallitsijasuku oli sen valtaannostama ja sen otteessa. Kysyntä oli suuri orjista ja bisnes pyöri: Isovihan aikana Suomesta ryöstettiin kymmeniä tuhansia nuoria orjiksi Venäjälle. Kansalaisten raivo kirkkoaan vastaan pääsi valloilleen vallankumouksen aikana ja tuhannet papit ja nunnat menettivät henkensä ja kirkkoja tuhottiin.



Hitlerin hyökkäys pakotti Stalinin palauttamaan kirkon etuoikeudet takaisin. Myös Hrustshov Stalinin tavoin oli nuorena opiskellut teologiaa mutta politiikka vei. Mutta kielteinen asenne vähemmistöuskontoihin paljasti ortodoksikirkon vaikutuksen. Putin ei edes yritä salata sitä kuinka paljon Moskovan patriarkka vaikuttaa hallituksessaan. Mutta niin on myös oikeuslaitos, joka on uskonnollis-poliittisen eliitin määräysvallan alainen.



Tämä taustoitus paljastaa miksi Venäjällä ihmisten usko oikeuslaitokseen on pohjalukemissa. Aivopestyt tietenkin pitävät hyväksyttävänä sitä että oikeuslaitos vainoaa vähemmistöuskontoja ja poliittista oppositiota. Mutta lahjottujen viranomaisten toiminta alkaa massiivisuutensa ja röyhkeytensä vuoksi vääjäämättä nostaa epätoivoisten ihmisten asenteet tekoihin, josta makeistehtaan omistajan tapaus on yksi esimerkki. Toivottavasti Venäjä saa ihmisten luottamuksen takaisin jossa kokevat että perustuslain edustajat on heidän puolellaan.

