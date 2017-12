Yhdysvallat neuvotteli reilun leikkauksen YK:n budjettiin

YK:n toiminnasta suurin osa on USA:n vastaista, miksi siin USA:n pitäisi siitä maksaa mitään. USA on useamman kerran joutunut omin päin puolustamaan omia ja liittolaistensa toimintaa, koska suurista valtaa käyttävä turvallisuus neuvosto on täysin kykenemätön tehtäviinsä. Silti vieläkin USA maksaa tämän täysin toimimattoman yhteisön menoista enemmän kuin viidenneksen.

Vast: YK pitäisi supistaa toimintaa Usassa.

Pelkästään 5 suurinta EU maata maksaa enemmän kuin Usa + usa yli 50 osavaltiota. Eli EU on Usaa paljon suurempi maksaja.



YK toiminnassa säästöt kannattaa tehdä Usassa siten että säästöt ei kohdistu heikoimmassa asemassa oleviin.



Usassa eimerkiksi kymmenillä miljoonilla ihmisillä ei ole normaalia länsimaista terveydenhuoltoa koska se on Usa mielestä liian kallista Usa yhteiskunnalle myös lapsikuolleisuus on 2-3 kertaista esimerkiksi Suomeen verrattuna tämän vähentäminenkin on Usa mielestä liian kallista tuhlailua.



Usa kannattaa miettiä itse mihin he oikesti tuhlaavat rahaa ja jättävät mielestäni samalla huomattavsti tärkeämpiä asioita hoitamatta.