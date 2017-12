Kansalaisaktivismi on kasvussa Italiassa

Jenni Meronen

On varhainen lauantaiaamu Ottavian kaupunginosassa Roomassa. Punainen postilaatikko on mainostarrojen peitossa, mutta Angelo Guida ruiskuttaa laatikon seinään tottuneesti vettä samalla kun Leila Djalali alkaa rapsuttaa tarroja irti. Molemmilla on yllään Retake Roma -logolla varustetut liivit.

– Valitamme kaikki sotkuisuudesta, mutta emme voi enää odottaa. Meidän jokaisen on tehtävä oma, pieni osamme, Djalali sanoo.

– Teemme näytöksenomaisia tekoja, joiden tarkoituksena ei ole korvata kaupungin työntekijöitä vaan herätellä muita kansalaisia, talkoot koolle kutsunut Guida kertoo.

Amerikkalaissyntyisen Rebecca Spitzmillerin vuonna 2009 perustama Retake Roma taistelee ikuisen kaupungin rappiotilaa vastaan paitsi poistamalla luvattomia tarroja myös siivoamalla töhryjä ja keräämällä roskia.

– Minä ja amerikkalaiset ystäväni emme olleet tottuneita sotkuisuuteen. Matkustamme paljon ja tulemme paikoista, joissa vandaaleja rangaistaan, Spitzmiller kertoo.

Vähitellen myös roomalaiset ovat innostuneet siivoamaan kaupunkiaan. Kulttuurinmuutos vie kuitenkin aikaa.

– On alueita, joissa emme saa pysyvää muutosta aikaiseksi. Ja toisia alueita, joissa vapaaehtoisilla ei ole enää mitään tehtävää, Spitzmiller sanoo.

Kansalaisaktivismi ja yhteisöllisyys ovat kasvussa Italiassa. Roomassa siitä kertoo niin Retake-liikkeen suosio kuin ympäri kaupunkia spontaanisti perustetut kaupunkiviljelmät. Viljelmät on koottu kartalle Zappata Romana -hankkeessa.

– Vuonna 2010 kaupunkiviljelmiä oli 40. Nyt niitä on yli 200. Kartasta muodostui eräänlainen verkosto, sillä usein nämä yhteisöt eivät tienneet toinen toistensa olemassaolosta, Zappata Romanan perustaja Silvia Cioli kertoo.

Cioli kulkee muinaisen Appia antica -tien varrelle perustetulla Hortus Urbis -kasvimaalla kumisaappaissa. Antiikin Rooman aikaisia kasveja esittelevä kasvimaa on ainoa, jota Zappata Romana viljelee itse. Muut viljelmät ovat syntyneet mitä moninaisimmista syistä.

– Vaikka Rooma on Euroopan vihrein kunta, viheralueet ovat usein hylättyjä ja huonossa kunnossa. Se luo turvattomuuden tunnetta ja on saanut monet kansalaiset liikkeelle, Cioli sanoo.

Spitzmillerin mukaan Rooman kaupungin johto lähti heti mukaan Retake Roman toimintaan, eikä virkavallan kanssa ole ollut ongelmia.

– Poliisit saattavat erehtyä luulemaan meitä vandaaleiksi, mutta kun he näkevät, että sotkemisen sijaan pesemme, he kiittävät.

Siinä missä Suomessa kansalaisaktivistit joutuvat usein taistelemaan tiukkaa sääntöviidakkoa vastaan, Italiassa lakien ja sääntöjen rikkomisesta ei aina seuraa rangaistusta.

– Me haluamme, että lait pantaisiin täytäntöön useammin, ei harvemmin, Spitzmiller sanoo.

Ciolin mukaan kaupunkiviljelmien ja viranomaisten yhteiselo ei ole sujunut yhtä kitkattomasti. Viljelijöitä on jopa sakotettu. Nyt Rooma on laatimassa viljelmille yhtenäisiä sääntöjä.

– Muiden maiden esimerkistä tiedämme, että kun kansalaiset aktivoituvat, instituutiot seuraavat kyllä perässä, Cioli sanoo.