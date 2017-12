Guatemalan ulkoministeri ei usko lähetystön siirron aiheuttavan ongelmia kansainvälisille suhteille

Guatemala sanoo päättäneensä itsenäisesti Israelin-lähetystönsä siirtämisestä Tel Avivista Jerusalemiin.

Maan ulkoministeri Sandra Jovel sanoi tiistaina, ettei hän usko siirron aiheuttavan minkäänlaisia ongelmia muiden maiden kanssa. Hän ei osannut vielä arvioida, milloin lähetystö siirretään.

Guatemala ilmoitti lähetystön siirrosta sunnuntaina. Aiemmin joulukuussa Yhdysvallat tunnusti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja päätti siirtää lähetystönsä sinne. Päätös on tuomittu laajasti. Guatemala on ensimmäinen maa tämän jälkeen, joka on ilmoittanut lähetystönsä siirrosta.

Sanomalehti Haaretzin mukaan Israel kävisi keskusteluja yli kymmenen maan kanssa niiden lähetystöjen siirtämisestä Jerusalemiin. Maita ei kuitenkaan nimetty. Haaretz kertoo myös, että Guatemala siirtäisi lähetystönsä vasta Yhdysvaltain jälkeen ja siinä saattaisi kestää vuosia.