EU moittii Venäjän vaalilautakunnan päätöstä estää Navalnyin presidenttiehdokkuus

EU haluaa olla maailman poliisi USAn sijasta.

EU johtajat ovat täysiä pölkkypäitä - miten he voivat puuttua Venäjän sisäisiin asioihin kun sähläävät kaikkialla muuallakin.

Ajatellaanpa esimerkiksi Jerusalemia Israelin pääkaupunkina - yksikään EUn johtaja ei tunnusta sitä, että Israelilla on samat oikeudet kuin muillakin suvereeneilla valtioilla valita omat pääkaupunkinsa!

EU on kusipäitten johtama sopulilauma!

