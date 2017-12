Brittilaivaston alus seurasi venäläisalusta Pohjanmerellä

Vast: Provosoimista

Ilmeisesti pietarin uutistoimisto on ominut tämän "Realisti"-nimimerkin, kun näin lukutaidotonta ja suoraan sanottuna epäpätevää kommentointia on sieltä alkanut tulemaan. Jutussa mainitaan kyllä ihan selvällä suomen kielellä (joka lienee ulkomaan spiikkiä sinulle), että ovat neukut ajelleet paateillaan ihan britannian aluevesillä.



Tilanne on ihan sama jos suomi laittaa hornetin tunnistamaan ilmatilaa lähestyvää konetta. Sama tehdään laivoillekin, joskin reaktioaika on pidempi. Näissä suomenlahden tunnistuksissa "realisti" sitten piipittää että miksi tuhlattiin bensaa ja antaa venäläisten nyt vaan lennellä. Muuttaisit nyt vaan neukkulaan, siellä on kiva vk:ssa muitten boriksien kanssa kommentoida, miten fasistinen suomi estää meidän kunnon poikien pikku lentelyt suomen ilmatilassa, joka kuitenkin oikeasti pitäisi kuulua neukkulaan jne jne. Muista äänestää zhirinovskia!