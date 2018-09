Pekka Mauno

Turkkilaiset ovat ylivoimaiseksi suurin ryhmä maahanmuuttajataustaisissa yrittäjissä, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tänään julkistettu tutkimusraportti.

Lähes 40 prosenttia Suomeen muuttaneista turkkilaisista on työllistänyt itsensä yrittäjäksi.

Tutkija Paolo Fornaron raportin mukaan myös Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta sekä Kiinasta tulleet maahanmuuttajat työllistyvät usein yrittäjiksi, tosin huomattavasti turkkilaisia harvemmin.

Fornaron mielestä suurissa eroissa on kyse kulttuurista seikoista. Toisaalta myös työllistymisen vaikeus voi ajaa yrittäjäksi.

– Kiintoisaa olisi tietää, missä määrin maahanmuuttajia ”työnnetään” yrittäjiksi (push factor) siitä syystä, että töitä on muutoin vaikea löytää. Toisaalta on myös olemassa selvästi vetoakin yrittäjyyteen (pull factor), eli itsensä työllistäminen yrittäjänä on joissakin kulttuureissa hyvin arvostettua, Fornaro sanoo Etlan tiedotteessa.

Kaikkein huonoimmin yrittäjiksi työllistyvät itäisen Euroopan maista tulleet maahanmuuttajat sekä Afrikan keskiosien maahanmuuttajat.

Tutkimuksessa verrattiin myös maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tulotasoa verrattuna kantaväestöön kuuluviin yrittäjiin. Siinä on eroja, mutta erot johtuvat lähinnä yritysten toimialoista sekä siitä, että maahanmuuttajien yritykset ovat usein pieniä, vähemmän tuottavia nuoria yrityksiä.

Yllättävää ei sen sijaan ole, että maahanmuuttajataustaiset yrittäjät keskittyvät pitkälti Uudellemaalle, missä myös ulkomaalaisten osuus väestöstä on suurin.

– Se antaa lisäviitettä siitä, että yrittäjäksi ryhdytään jossain määrin väkisin. Kun työmarkkinat eivät muutoin työllistä, jää jäljelle yrittäjyys, Fornaro sanoo.

Aiempien tutkimusten mukaan maahanmuuttajat ryhtyvät useimmiten palvelualan yrittäjiksi, Suomessakin yleisintä on oman ravintolan perustaminen. Harvinaisempaa sen sijaan on, että maahanmuuttaja perustaa rakennusliikkeen tai valmistavan teollisuuden yrityksen.