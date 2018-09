Likasangon sisältöä valuu kansanedustajan niskaan – yli 72 prosenttia kyselyyn vastanneista saa uhkauksia

Anita Simola

Tuore tasa-arvo eduskuntatyössä -tutkimus kertoo, että kansanedustajat saavat niskaansa rapaa roppakaupalla varsinkin sosiaalisessa mediassa.

Tutkimukseen sisältyneen kirjallisen kyselyn vastausprosentti oli 74,5 prosenttia. Vastauksia saatiin 149 kansanedustajalta. Tutkimukseen haastateltiin vielä erikseen 34 edustajaa.

Kyselyyn vastanneista yli 72 prosenttia kertoi saaneensa uhkauksia sosiaalisessa mediassa. Sukupuoli ei vaikuttanut kokemuksen yleisyyteen. Likasankoviestejä virtaa molemmille sukupuolille.

Eduskunnan tilaamaan tutkimukseen liitettiin ohjausryhmä eduskuntapuolueista. Ryhmän jäsentä, kansanedustaja Simon Eloa (sin) korkea prosenttiluku ei hätkäyttänyt.

– Päinvastoin. Odotin, että se olisi sata prosenttia. Niin paljon tuota uhkaavaa kirjoittelua kohdistuu kansanedustajiin, hän sanoo.

Eniten herjauksia ja uhkauksia tulvii sosiaalisessa mediassa, mutta myös kännykkäviestein ja sähköpostein saapuu ala-arvoista palautetta.

– Kasvokkain ei tule niinkään paljon solvauksia.

¿Eniten herjauksia ja uhkauksia tulvii sosiaaliseen mediaan, mutta myös kännykkäviestein ja sähköpostein saapuu ala-arvoista palautetta, kansanedustaja Simon Elo (sin.) pohtii.

Tutkimuksen huutomerkin arvoinen tulos on, että eduskunnassa koetaan seksuaalista häirintää yllättävän paljon. Vastanneista liki 150 edustajasta 12 naista ja 17 miestä kertoivat kokeneensa seksuaalista häirintää eduskunnassa, eli viidennes. Osa haastateltavista koki, että tilanne oli parantunut viime aikoina, kun häirintään liittyvä keskustelu alkoi me too -kampanjan myötä.

Kuka häiritsee, miten häiritsee ja missä? Sitä tutkimus ei kerro. Elo pohtii, pitäisikö tutkimusta laajentaa niin, että saataisiin selville tarkempaa tietoa häirinnän luonteesta.

Kansanedustajat kokevat työnsä myös kuormittavana. Vastauksissa ei noussut eroja sukupuolten välillä. Sekä miehet että naiset kaipaavat enemmän tukea työn ja perhe-elämän parempaan yhdistämiseen.

Kansanedustajien yksittäisissä ehdotuksissa väläytetään päivähoidon järjestämistä eduskuntataloon.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) ei ottanut kantaa, olisiko tämä ylipäätään mahdollista. Tämä kuten muutkin asiat on tarkoitus käydä läpi kansliatoimikunnassa syksyn aikana.

Tutkimus ei kuitenkaan anna kovin synkkää yleiskuvaa tasa-arvon toteutumisesta. Tasa-arvotilanne koetaan hyväksi, vaikka näkemykset siitä vaihtelevat.

Edustajat kokevat, että omat vaikutusmahdollisuudet eduskunnassa ovat hyvät sukupuolesta riippumatta. Molemmat sukupuolet arvioivat pystyvänsä vaikuttamaan ryhmänsä kantoihin ja puolueensa asialistaan.

Tosin vastauksista käy ilmi naisten huonompi asema korkeissa pesteissä. Valtaosa valiokuntien ja puolueen puheenjohtajan tehtävistä on tiukasti miesten käsissä. Varapuheenjohtajuus on langennut helpommin naisille.

Tutkimuksen mukaan on haasteellista, että kansanedustajien verkostot ovat edelleen sukupuolittuneita. Myös niin sanottu senioriteetti eli virkavuodet eduskunnassa ja nimitykset merkittäviin tehtäviin kehittyy naisilla hitaammin kuin miehillä.

Risikko kertoi keskiviikkona, että hän jo tällä viikolla käynnistänyt toimet seksuaalisen häirinnän ja edustajiin kohdistuvan uhkailun kitkemiseksi.

– Eduskunta on edustaja työ, jossa on noudatettava työympäristön hyviä pelisääntöjä. Eduskunnan kanslian henkilöstöä varten on jo olemassa ohje epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämiseksi. Ohjetta käytetään soveltuvin osin myös kansanedustajiin.

Risikko huomauttaa, että kansanedustajan on voitava tehdä työtään ilman uhkausten luomaa pelkoa. Hän onkin pyytänyt, että eduskunnan turvallisuustyöryhmä käy tutkimustulokset läpi ja linjaa sen jälkeen tarvittavat uudistukset yhteistyössä turvallisuusviranomaisten kanssa.

Hän varoittaa turtumisesta.

– On vaara, että jos uhkauksia tulee paljon, niin niiden kohde turtuu viesteihin ja jättää ne sikseen. Voidaan ajatella, että se kuuluu ammattiin, mutta sellaista ei kenenkään tarvitse sietää.

Elo toteaa, että seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneiden määrä vaikuttaa suurelta, mutta on hyvä muistaa, että edustajilta on kysytty koko uran aikaisia kokemuksia. Luvussa voi siis olla mukana vaikkapa 20 vuotta sitten koettu häiritsevä välikohtaus.