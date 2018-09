Viime vuonna palanut Venatorin tehdas suljetaan – satoja työpaikkoja uhattuna

Viime vuosituhannen lopulla...

...otti globalisaatio ensi askeliaan myös Suomessa ja saimme kuulla taloustietäjiltä ja läpi poliittisen kentän:

"Yrittäkää nyt ymmärtää, että on aivan sama kuka tuotantolaitokset omistaa. Samalla tavalla ne jatkavat toimintaansa ja maksavat veronsa. Tämä on tätä globalisaatiota".



Unohtui kertoa, että omaisuusvero poistetaan ja ulkomaisilla omistajilta ei peritä osinkoveroa ja omistajalla on edelleen oikeus hallita omaisuuttaan.

