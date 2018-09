Kesäaika vai talviaika? Berner lupaa, että suomalaiset saavat päättää

Vast: Suomi on idässä

Suomi on Venäjän länsipuolella ei Venäjällä. Aasiasta katsottuna olemme lännessä ja Amerikasta katsottuna idässä. Kulttuurillisesti kuulumme läntiseen demokraattiseen maailmaan. Venäjän talous on hyvin pieni verrattuna Eurooppaan. Venäjän talous on Benelux-maiden kokoinen. Suomella on tärkeämpiä kauppakumppaneita kuin Venäjä. Jo yksistäänkin Ruotsi on Suomelle tärkeämpi kauppakumppani puhumattakaan Saksasta ja muusta Euroopasta. Lisäksi tulee huomioida, että Venäjän johtaja on arvaamaton ja häikäilemätön diktaattori, siksikin suomalaisten ihmisten ja yritysten kannattaisi keskittyä parempiin markkinoihin ja liittolaisiimme.

On tutkittu, että Suomen pohjoispuolella asuvat Norjalaiset kokevat vähemmän kaamosoireita kuin suomalaiset. Tutkijat uskovat, että Norjan aikavyöhyke on terveydelle suotuisampi. Lukuisat muut tutkimukset ovat myös todenneet pimeän illan ja valoisan aamun lukuisat terveyshyödyt.

Pysyvää kesäaikaa puoltavat siis kansanterveydelliset, taloudelliset, turvallisuus, sisä- ja ulkopoliittiset syyt. Toki siirtymisellä Venäjän aikaan olisi etua niille, jotka aktiivisesti kulkevat Venäjän ja Suomen välillä. Haitat olisivat kuitenkin hyötyjä erittäin paljon suuremmat. Suomen Venäjän kauppa on pieni osa Suomen kokonaiskaupasta eikä me nytkään olla Venäjän ajassa niin ei kesäajassa pysymisestä olisi haittaakaan.



Minkä alan professorit olette?

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.