Kellojen siirto voi loppua jo ensi vuonna – komissio odottaa jokaiselta EU-maalta ilmoitusta mieluisasta ajasta

Suomi on idässä

Suomi on sen verran idässä ja meillä on selkeä maayhteys Venäjään. Viisumeiden voimassaolon edellytykset ja niiden kanssa huomioiminen, pelaaminen ajan kanssa on yksinomaan Suomen ja Venäjän välillä matkailevan pulmista. Niimpä kellot pitäisi kääntää myös Venäjän aikaan Suomessa, joka on oikea aika meille paitsi maantieteellisesti, niin myös ajallisesti järkevin. Maatulleissa aika korostuu siellä missä sitä käytetään eniten varsinkin vahtimiseen.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.