Television katsojia siirtynyt verkkoon – MTV hakee yleisöä ympärivuorokautisella uutispalvelulla

Ossi Rajala

Suomalaisetkin katsovat televisiolähetyksiä entistä enemmän verkosta, mikä on pakottanut erityisesti kaupalliset tv-kanavat lisäämään verkkosivujen ja mobiilisovellusten kautta tarjottavaa palvelua.

MTV kertoi keskiviikkona uudistavansa uutistarjontaansa ympärivuorokautiseksi digitaalisissa kanavissa. Ensi vuoden alusta aloittaa MTV Uutiset Live -palvelu, jossa seurataan reaaliaikaisesti niin perinteisiä uutisaiheita, urheilua kuin viihdettäkin.

MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund uskoo, että uutistoiminnan kasvattaminen kiinnostaa myös mainostajia.

– Olemme vielä tappiollisia, mutta meillä on strateginen suunnitelma, mihin olemme menossa. Kasvamme mainosrahoitteisesti ja myös C Moren kuluttajien määrä on kasvussa. Meidän on vähän pakkokin uudistaa uutistoimintaa. Halutaan pois katsojamallista palvelemaan paremmin kuluttajaa. Erityisesti haluamme satsata liikkuvaan kuvaan, Nordlund sanoo.

Teleoperaattori Telia ostaa MTV:n kesällä. Uuden omistajan pitäisi olla uutismyönteinen.

– Kauppa on tehty, mutta joudumme olemaan vielä hieman erillään. Aiemmissa keskusteluissa he ovat osoittaneet kiinnostusta uutisten kehittämiseen, Nordlund sanoo.

Valtion tuki vaaliohjelmiin

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti viime joulukuussa, että MTV saa valtiolta kolme miljoonaa euroa tukea uutis- ja ajankohtaistoiminnan ylläpitoon ja laajentamiseen. Tuki on kahdelle vuodelle.

Tätä tukea ei käytetä ympärivuorokautiseen palveluun.

– Tuki kohdistetaan ensi keväänä vaaliohjelmiin, Nordlund sanoo.

MTV:n uudistuksiin kuuluvat myös uutisstudion ilmeen ja teknologian päivitykset. Myös uusia rekrytointeja aiotaan tehdä.

– Rekrytoimme erityisesti MTV Uutiset Live -palvelua varten kymmenkunta ihmistä, esimerkiksi toimittajia ja videotoimittajia, kertoo MTV:lle uutisia tuottavan Mediahub Helsinki Oy:n vastaava päätoimittaja Tomi Einonen.