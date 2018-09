Väitös: Upseerinaiset häivyttävät naiseuttaan ollakseen uskottavia

Upseerinaiset häivyttävät aktiivisesti ja tiedostetusti naisellisia piirteitään rakentaakseen uskottavaa kuvaa itsestään sotilaina ja sopeutuakseen sotilasyhteisöön, kertoo Jyväskylän yliopiston väitös. Tohtorikoulutettava Suvi Kourin mukaan feminiinisyyden piilottaminen suojaa sekä naista itseään että työyhteisöä kiusallisilta tilanteilta.

Tutkimuksen mukaan armeijassa sukupuolineutraalius on näennäistä, ja sotiluuden taustalla olevat maskuliiniset normit tulevat näkyviin erilaisissa törmäyskohdissa.

Naiset tuovat haastateltaessa vahvasti esiin toiveen siitä, että sukupuolella ei olisi väliä, mutta samalla he avaavat kokemuksiaan tilanteista, joissa sukupuoli on noussut merkitykselliseksi.

Asepalveluksen suorittaminen on ollut mahdollista naisille vuodesta 1995, ja heitä on palvellut upseerina Puolustusvoimissa 2000-luvun taitteesta lähtien. Varusmiesten kokonaismäärä on noin 25 000 vuosittain, ja heistä naisia on noin kaksi prosenttia. Myös naisten osuus ammattiupseereista – joita on noin 2 900 – on jäänyt kahden prosentin tietämille.