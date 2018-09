Ministeri Terho tunnustaa häirinnän elokuva- ja teatterialoilla: "Valtion rahoituksella ei voida tukea toimintaa, johon liittyy syrjintää ja seksuaalista häirintää"

Virpi Niemistö

"Yksi ongelman juurista on elokuva-alalla ilmenevä – tosin tarpeellinen – hierarkia ja miehisyyden malli, joka vaikuttaa ihmisiin ja myös siihen, kuinka ihmisiä kohdellaan."

”On syytä nostaa esiin erikseen pukusovitukset. Niissä näyttelijä joutuu olemaan välillä puolialasti. Jotkut (miesohjaajat) haluavat tunkea varta vasten tarkastelemaan riisuvia ja pukevia näyttelijättäriä."

Yllä olevat esimerkit ja ongelmat nousevat esille vapaa sana-osiosta elokuva- ja teatterialalle tehdyssä selvityksessä, jossa tarkasteltiin häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua.

Selvityksen mukaan vastuu- ja valtasuhteissa sekä työlakien velvoitteiden tunnistamisessa on epäselvyyksiä. Ennaltaehkäiseviin toimiin ei aina ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Myös lainsäädännössä on tarkistamisen ja täsmentämisen varaa.

Selvityksen keskiviikkona vastaanottaneen kulttuuriministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan siitä käy selvästi ilmi, että ilmiö on olemassa ja se on vakava.

– Nykyisen toimintakulttuurin ja -rakenteen on muututtava. Elokuvan ja teatterin alalla työnantajina toimivien, ovat ne sitten tuottajia tai teatteriryhmiä ja -taloja, on vielä nykyistä paremmin ymmärrettävä vastuunsa ja velvoitteensa, samoin kuin työtekijöiden on tärkeää tietää oikeutensa. Myös valtion on toiminnan rahoittajana kannettava oma vastuunsa, Terho sanoo tiedotteessa.

Selvityksen tekijä, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja esittää useita toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa alojen sisäisen toiminnan kehittämiseen, vastuiden, velvoitteiden ja oikeuksien selkeyttämiseen sekä luottamuksellisen yhteistyön vahvistamiseen.

Selvityksessä ehdotetaan muun ohessa työturvallisuuslain, tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja työterveyshuoltolain velvoitteiden tuntemuksen parantamista koulutuksella.

– On selvää, ettei valtion rahoituksella voida tukea toimintaa, johon liittyy syrjintää, seksuaalista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Pidän tärkeänä sitä, että valtion tuen saaja on hoitanut ja hoitaa työnantajavelvoitteensa asianmukaisesti. Tähän asiaan tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota päätöksiä tehtäessä, ja sitä varten luodaan myös seurantamekanismi. Tähän työhön ryhdytään heti, Terho vakuuttaa.

Ministeri Terho huhtikuussa asettaman selvitystoimeksiannon pontimena olivat muun muassa syksystä 2017 lukien #metoo-kampanjan vanavedessä elokuva- ja teatterialan tekijöiden julkisuudessa esille tuomat häirinnän ja muut epäasiallisen kohtelun kokemukset sekä keskusteluun nousseet elokuvan ohjauksen työkäytännöt.