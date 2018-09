Huijausviesti lupaa veronpalautusta – suomeksi Hänen Majesteettinsa hallinnolta

Tunnettujen kauppaliikkeiden ja pankkien ohella huijausviestejä on alettu lähettää myös verohallinnon nimissä. Lähettäjän osoite on vielä uskottavasti "Vero.Skatt", mutta viestin edetessä on alkanut keskittyminen herpaantua.

Seuraava merkintä on jo "HM Revenue & Customs" eli Hänen Majesteettinsa Elisabet II:n hovin ylläpidostakin vastaava Britannian vero- ja tullihallinto.

Nopealla silmäilyllä se voi toki jäädä huomaamatta. Viestin ydinsanoma on se, että klikkaamalla linkkiä tilille tupsahtaa 244 euron ja 79 sentin veronpalautus. Emme suosittele.