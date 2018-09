NEFCO ja Salmela-Yhtiöt tähtäävät ekologisen kalankasvatuksen kansainvälisiksi edelläkävijöiksi

Salli Koivunen

Salmela-Yhtiöt Oy on sopinut investoinnista latvialaiseen Blue Circle SIA -yhtiöön ekologisen kalankasvatuksen aloittamiseksi yhteistyössä Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n kanssa.

Investoinnin tavoitteena on kehittää uudenlainen, ekologinen tapa viljellä kalaa kuluttajien lähellä ja vastata näin väestönkasvun, hupenevien vesivarojen ja jatkuvasti kasvavan proteiinintarpeen aiheuttamiin haasteisiin.

– Tämä on pitkän ja hartaan tutkimustyön tulos. Teknologiaa hyödynnetään ensimmäisenä Riikassa, mutta jatkoa on luvassa, Salmela-Yhtiöt Oy:n Heikki Salmela kertoo Turun Sanomille.

Investointikierroksen jälkeen NEFCOn omistusosuus Blue Circlen osakekannasta tulee olemaan 19,5 prosenttia ja Salmela-Yhtiöiden 24,9 prosenttia.

Blue Circlen uudessa tuotantolaitoksessa käytetään uutta, ympäristöystävällistä teknologiaa, jossa kalankasvatus tapahtuu maalla olevissa altaissa. Menetelmä on Clewer Oy:n, Salmela-Yhtiöiden tytäryhtiön, kehittämä ja patentoima. Teknologia, jota on jo testattu Turussa sijaitsevalla koelaitoksella, perustuu ekologiseen vedenkierrätykseen, jossa makean veden käyttö on vähennetty minimiin.

Konsepti tukee myös kiertotaloutta ja minimoi kuljetustarpeita.

– Tarkoituksenamme on olla tämän teknologian osaaja ja myyjä kansainvälisille markkinoille. Jos halukkaalta tekijältä vain löytyy vettä ja rahaa, me opastamme ja mahdollistamme ekologisen kalankasvatuksen, Salmela toteaa.

Kalankasvatuslaitoksella on tarkoitus kasvattaa kylmän veden kaloja teknologialla, jossa kaloille taataan paras mahdollinen kasvuympäristö pienimmällä optimaalisella energiankulutuksella. Myyntikokoisen kalan tuotantomäärät pysyvät vakaina läpi koko vuoden. Vedenpuhdistuksen sivutuotteina syntyviä kiintoaineita hyödynnetään maataloudessa lannoitteena.

– Seuraavaksi aiomme syventyä erilaisiin kalalajeihin, Heikki Salmela kertoo.

Hanke on lähtölaukaus Salmela-Yhtiöiden Urbaani proteiinintuotanto -ohjelmalle, jolla pyritään tarjoamaan globaaleja ratkaisuja nykypäivän haasteisiin yhdistämällä modernia cleantechiä sekä biotalouden teknologioita kestävän kehityksen periaatteisiin.

Turun Sanomat kertoi alkukesästä (TS 8.6.2018) Hesburgerin perustavan Kaarinaan uuden soijatehtaan.

Soijan lisäksi tuotteita tehdään myös muista proteiinipitoisista kasveista, kuten esimerkiksi härkäpavusta ja herneistä.

– Hesen puitteissa panostetaan nyt ekologiseen ja kestävään proteiinintuotantoon ja seuraava askel onkin kasviproteiinituotteiden valmistus Kaarinassa. Kyllä tässä tällaiselle eläkeläisvaarille puuhaa riittää.