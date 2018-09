Luotsiliitto on jättänyt oikaisuvaatimuksen Trafin päätöksestä myöntää NordStream 2 -hankkeen aluksille luotsinkäyttövapautus Suomen väylillä.

Trafi on myöntänyt luotsauslain 21 §:n nojalla kolmelle ulkomaiselle alukselle poikkeuksen velvollisuudesta käyttää luotsia Kotkan ja Hangon edustalla. Poikkeus koskee luotsattavaksi määrättyjä väyliä, ja se on annettu vesirakennustyömaalla tehtävää työtä varten.

Nord Stream 2 -kaasuputken lasku Suomenlahdella alkoi viime viikolla. Suuri määrä kaasuputkista on varastoituna Kotkassa ja Hangossa, joista ne rahdataan putkenlaskija-alus Solitairelle.

Oikaisuvaatimuksessaan Luotsiliitto vaatii, että päätös tulee lainvastaisena kumota ja poistaa. Luotsiliiton puheenjohtajan Antti Rautavan mukaan Trafin päätös ei ole luotsauslain mukainen.

– Poikkeusluvan soveltamisen edellytys on, että luotsauslain velvollisuutta koskevien säännösten noudattaminen olisi ilmeisen tarkoituksetonta tai kohtuuttoman hankalaa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että luotsi joutuisi olemaan pitkiä aikoja aluksella, joka työskentelee vesirakennustyömaalla. Nyt tästä ei ole missään tapauksessa kyse, Rautava toteaa Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n tiedotteessa.

– Turvallisuuden kanssa ei pidä pelleillä. Olosuhteet merellä huononevat nopeaa tahtia syksyn edetessä. Vesillemme tulee täällä ennestään vieraita toimijoita. Suomen rannikon vaikeita olosuhteita tulee kunnioittaa.

Suomessa luotsinkäyttövelvollisuudella on haluttu turvata se, että aluksella on käytössään kaikki tarvittava osaaminen, jota tarvitaan väylillä kulkemisessa. Luotsauslain 14. pykälä olisi tässä tapauksessa soveltuva säädös, mutta nyt se on Luotsiliiton mukaan sivuutettu. Luotsiliitto ihmettelee Suomen viranomaisten motiivia asiassa.

– Viranomainen on ryhtynyt tulkintaan lain selvää sanamuotoa laajemmin, jopa suoraan lainvastaisesti. Tällaista harkintavaltaa viranomaisella ei voi olla, toteaa puheenjohtaja Rautava.

– Perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Viranomainen on säätänyt jostain syystä kokonaan uuden pykälän luotsauslakiin tai vähintään etsimällä etsinyt porsaanreiän tarkoitusperilleen, mitä ikinä ne ovatkaan.