Entisen puhemiehen Maria Lohelan muotokuvassa uusi tyyli - halusi modernia otetta eduskunnan seinälle

Kirsi Turkki

Entisen puhemiehen Maria Lohelan puhemiesmuotokuva paljastettiin Eduskuntatalossa tiistaina aamupäivällä. Puheen muotokuvan paljastustilaisuudessa piti nykyinen puhemies Paula Risikko (kok).

Risikko toimi varapuhemiehenä, kun Lohela oli puhemies. Risikko totesi, että Lohela opittiin tuntemaan yhteistyökykyisenä ja sopimuksista kiinni pitävänä puhemiehenä. Risikon mukaan Lohela ei tehnyt itsestään numeroa, mutta teki töitä paljon.

Maria Lohela toimi eduskunnan puhemiehenä valtiopäivillä 2015-2017. Varsinais-Suomen vaalipiirin kansanedustajana hän on toiminut vuoden 2011 valtiopäiviltä lähtien.

Puhemies Lohelan muotokuva on Elina Brotheruksen kuvaama ja puhemiesmuotokuvista ensimmäinen, joka on toteutettu valokuvana. Brotherus on pitänyt vuodesta 1997 lähtien pitänyt lukuisia yksityis- ja yhteisnäyttelyitä ympäri maailmaa ja hänet on palkittu lukuisilla valokuvapalkinnoilla. Vuonna 2012 Brotherukselle myönnettiin Pro Finlandia –mitali.

Lohela perusteli valokuvan valintaa sillä, että halusi jo ikänsäkin puolesta modernimpaa otetta muotokuvaan. Lohela on 40-vuotias. Brotheruksen aiemmin ottamista muotokuvista erityisesti piispa Irja Askolasta otettu muotokuva oli viehättänyt Lohelaa.

Heinäluoman muotokuva puuttuu

Lohela ei asetu ehdolle enää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Hän ilmoitti elokuun alussa jättäytyvänsä pois eduskuntavaaleista. Lohela perusteli sivuun jättäytymistä sillä, että nyt on sopiva aika tehdä jotain muuta. Hän kertoi myös muuttavansa Turusta Helsinkiin. Muotokuvan paljastustilaisuudessa hän kertoi hakevansa töitä kuin kuka tahansa suomalainen.

Sinisiä edustava Lohela joutui väistymään puhemiehen paikalta helmikuussa, koska sinisen ryhmän koko ei oikeuta enää puhemiehistön jäsenyyteen. Lohela valittiin puhemieheksi perussuomalaisten edustajana 2015, jolloin puolue oli vielä eduskunnan toiseksi suurin. Perussuomalaiset hajosi kesällä 2017.

Lohelan muotokuvan paljastamisen jälkeen eduskunnasta puuttuu vain yhden entisen puhemiehen muotokuva. Eero Heinäluomasta (sd.) muotokuvaa ei vielä ole. Heinäluoma oli eduskunnan puhemies vuosina 2011–2015.