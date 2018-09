Sana "ihmisroska" toi Pihlajalinnan johtajalle potkut – "Päidenongelmaiset tarvitsevat apua ja se on yhteiskunnan asia"

Laastaria ja buranaa

Moilasen verbaliikka taisi olla vain pintaraapaisu Sipilän hallituksen ja yksityisen puolen viiteryhmän SoTe-puuhailun pohjana olevaan aatemaailmaan. "Uudistuksen" ollessa pahassa vastatuulessa ja yksityiselle puolelle "parhaan" lopputuleman todennäköisesti ollessa "vain" rahakkaan kaaoksen paheneminen (kertarysäyksellä toteutettavan miljardiluokan tulonsiirron sijaan) ihmisroskapuheisiin tietenkin reagoitiin nopeasti. Toimien nopeus kertoo myös paljon siitä kuinka välittömästi tunnistettavasta "uudistuksen" perusolemuksesta tässä onkaan kysymys.



Sääli, että meillekin on onnistuttu tuomaan tämä muualta maailmasta tuttu malli terveydenhuollon rahavirtojen optimointiin potilaiden kustannuksella ja ylipäätään sosiaalialan alistaminen sosiaalisen kontrollin ja talouden rakenteen perusosaksi. Potentiaalia meillä olisi ollut ja on vieläkin paljon parempaan. Varmasti sekä yksityisellä, että julkisella puolella on paljon - jopa enemmistö - ihmisiä joilla on halua ja kykyä muuttaa asioita paremmaksi mutta nyt näyttää siltä, että keskeisimpien päättäjä- ja omistajatahojen tahtotila on aivan muualla, populismeineen kaikkineen. Mitä oligarkit edellä, sitä meidän minigarkit perässä.



Elämme inhimillisyyden vaaran vuosia.

