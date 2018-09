Kerrostalon rappukäytävässä Kontulassa on tapahtunut puukotus myöhään maanantai-iltana, kertoo Iltasanomat. Poliisin mukaan uhri on viety sairaalaan ja tekijä on saatu kiinni.

Uhri ja epäilty asuvat samassa talossa, mutta eivät samassa asunnossa.