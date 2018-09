Viranomaiset varoittavat vaarallisesta roskasta – vastuu on nettishoppailijalla

Kun kaukomailta ostettu ravintolisä sisältää muuntohuumetta, täyteaine turvottaa huulet muodottomiski tai laturi polttaa talon, vastuu on ostajalla, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Kuluttajien shoppailu kaukomaiden verkkokaupoissa on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja Tulli on täyttynyt pienistä paketeista.

Pahimmillaan nämä ostokset ovat viranomaisten havaintojen perusteella ”vaarallista roskaa”.

Kotimaiset viranomaiset ja muut organisaatiot kampanjoivat yhdessä turvallisen verkko-ostamisen puolesta.

Kampanjalla halutaan muistuttaa, että ostettaessa tuotteita EU:n ulkopuolelta, vastuu on ostajalla.

– Verkkokaupoista saa myös hyviä ja turvallisia tuotteita. Kun kuluttaja ostaa tuotteita verkkokaupoista ympäri maailmaa, häneltä vaaditaan ennen kaikkea uudenlaisia taitoja ja osaamista. Kuluttajan pitää itse varmistua siitä, että tuote on turvallinen, se sopii käyttötarkoitukseen ja sitä on laillista tuoda Suomeen, kampanjaa koordinoineen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tuoteyksikön johtaja Tuiri Kerttula summaa tiedotteessa.

Viranomaisten tiedossa on tapauksia, joissa kaukomailta ostetusta laturista on syttynyt raju tulipalo, ravintolisä on sisältänyt muuntohuumetta, kosmetiikka on aiheuttanut vakavia allergisia reaktioita ja kuluttajat ovat ostaneet kemikaaleja, joiden myynti ja käyttö on turvallisuussyistä EU:ssa kielletty.

EU:ssa tällaisten tuotteiden turvallisuudelle on tiukkoja vaatimuksia.

Kampanjan tavoitteena on antaa nettishoppailijoille työkaluja siihen, miten valita netistä turvallisempia tuotteita.

Turvallisuuden lisäksi kampanja muistuttaa myös, että turhat ja mahdollisesti haitallisia kemikaaleja sisältävät verkkokauppaostokset kuormittavat ympäristöä.

Kampanjasivustolle www.omallavastuulla.fi on kerätty tuoteryhmittäin vinkkejä, mitä nettishoppailijoiden kannattaa ottaa huomioon ostotilanteessa.

Mukana kampanjassa ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Euroopan kuluttajakeskus, Kaupan liitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus STUK, Teknokemian Yhdistys, Tulli, Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Viestintävirasto.