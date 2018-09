Inkoossa ihmishengen vaatinut liikenneonnettomuus – epäillään alustavasti törkeää rattijuopumusta

Ossi Rajala

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa, että Inkoon Degerbyssä, kantatiellä 51 tapahtui lauantaina illalla noin kello 20 aikoihin vakava, ihmishengen vaatinut liikenneonnettomuus.

– Ensitietojen perusteella Inkoon suunnasta kohti Helsinkiä matkalla ollut henkilöauto on ohitustilanteessa törmännyt vastaantulevaan henkilöautoon. Törmäyksen seurauksena yksi autoista on syttynyt tuleen. Yksi onnettomuudessa osallisena olleessa autossa matkustanut ihminen on kuollut, kolme muuta on saanut eriasteisia vammoja, poliisi tiedottaa.

Länsi-Uudenmaan poliisi on aloittanut onnettomuuden tutkinnan rikoksena. Asiassa epäillään alustavasti törkeää rattijuopumusta ja törkeää kuolemantuottamusta, tutkittavat nimikkeet tarkentunevat tutkinnan edetessä.

Onnettomuuspaikan ohitse on järjestetty kiertotie.