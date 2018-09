Touko Aalto sanoo ilmastotyön motivoivan enemmän kuin gallupien – kannatusluvuistakin on toki puhuttu

Salo

Ossi Rajala

– En lähtenyt tähän pestiin sen takia, että se olisi mukavaa, helppoa ja kivaa vaan sen takia, että tämä on tärkeätä. Asiat motivoivat. Teen kaikkeni esimerkiksi ilmastotyön, koulutuksen ja köyhyyden vähentämisen eteen. Maan sunnan on muututtava, vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kertoo Lännen Medialle Salossa, jossa vihreiden puoluevaltuuskunta kokoontuu.

Aalto korottaa aavistuksen ääntään, kun hän vakuuttaa puolueen motivaation olevan kunnossa vihreiden alhaisista gallupluvuista huolimatta. Niistäkin on toki puhuttu. Yleisradion tämän viikon kyselyssä vihreiden kannatus oli reilu 12 prosenttia kun se noin vuosi sitten oli yli 17 prosenttia.

– Kyselyt osoittavat, että työtä on tehtävä paljon. Olemme käyneet porukan kanssa paljon hyviä keskusteluja tilanteesta ja miten jatkamme. Olemme taistelutahtoisia, Aalto sanoo.

Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokousväeltä kuului samanlaisia kommentteja. Moni tuntui pitäneen Aallon omilleen pitämästä puheesta, jossa hän jälleen penäsi muilta puolueilta käytännön ilmastotoimia.

– Touko piti hyvän puheen. Puhe toi meille hyvän fiiliksen. Gallupit toki osoittavat, että töitä pitää tehdä ahkerasti. Meidän on vakuutettava suomalaiset siitä, että me osaamme parhaiten hoitaa maan asioita. Nyt on h-hetki ilmastokysymykselle, pohtivat joutsalainen Lea-Elina Nikkilä ja jyväskyläläinen Meri Lumela.

Suurta huolta gallupit eivät vaikuta vihreissä aiheuttaneen tai sitten huoli pidetään piilossa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Olen ollut tässä liikkeessä mukana Koijärveltä asti. Silloin gallupit näyttivät nollaa. Siihen verrattuna gallupit ovat nytkin loistavia, Nikkilä sanoo.

– Viesti on otettava vakavasti. Meidän on keskityttävä asiaosaamiseen. Ja Touko uhkuu itseluottamusta. Olemme joukkue. Kriisipuheet ovat tulleet puolueen ulkopuolelta, sanovat puolestaan satakuntalainen Marianna Hanni ja helsinkiläinen Anna Koppanen.

Ilmastonmuutos korostui jälleen lauantaina Touko Aallon puheissa. Ilmasto on yksi vihreiden tärkeimmistä vaaliteemoista ensi kevään eduskuntavaaleissa.

– Puolueiden velvollisuus on kertoa, mitä ne konkreettisesti ovat valmiita tekemään. Yleisen tason kestävän kehityksen paperit eivät riitä. Nyt metsien lisähakkuiden myötä on otettu askeleita taaksepäin.

Lähes samaan hengenvetoon Aalto luettelee vihreiden haluavan eroon kivihiilestä, polttoturpeesta ja polttoöljystä 2020-luvulla ja maakaasusta 2030-luvulla. Lisäksi fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät tuet ja ympäristölle haitalliset yritystuet menisivät leikkuriin.

Nämä muutokset myllertäisivät todennäköisesti jonkin verran suomalaista teollisuutta.

– Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n mukaan hallitulla yritystukien karsimisella ei olisi merkittävää vaikutusta talouteen ja kilpailukykyyn. Tuet lisäksi vääristävät markkinoita. Tietysti ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta siihen käytetyt rahat eivät katoa vaan ovat mukana taloudessa. Samalla syntyy uusia työpaikkoja. Suomella on valtavasti osaamista ilmastokriisin ratkaisuihin.

Aalto painottaa sitä, että kaikkein kehnointa olisi se, ettei mitään tehtäisi.

– Helteisenä kesänä ihmiset näkivät, mitä kuivuus ja kuumuus aiheuttavat esimerkiksi maanviljelijöille, vanhuksille ja eläimille. Suurimmat vaikeudet syntyvät, jos mitään ei tehdä, hän sanoo.