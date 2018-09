Autiotalo paloi Porissa kauppakeskuksen lähellä – ehkä tahallaan sytytetty

Kauppakeskus Puuvillan lähettyvillä Porissa lauantai-aamuna paloi lauantai-aamuna autiotalon. Savunmuodostus oli varhain aamulla runsasta, ja ihmisiä kehotettiin alussa välttämään alueella liikkumista. Läheinen kauppakeskus pääsi kuitenkin aukeamaan normaalisti.

Tulipalon syttymissyytä ei vielä tiedetä. Päivystävän palomestari Janne Kumpulaisen mukaan tulipalo sai alkunsa iäkkään ja huonokuntoisen rakennuksen alapohjasta.

– Rakennuksessa ei ollut sähköjä, joten palo ei ole voinut saada alkuaan siitä. Kun talo on asumaton ja sähkötön, mahdollisia syttymissyitä on aika kapeasti. Tahallinen teko on yksi mahdollisuus.

Hälytys tulipalosta Siltapuistonkadulla tuli noin puoli kuuden aikaan aamulla. Autiotalon ympärillä sijaitsee muita puutaloja, mutta alun nopeiden sammutustöiden jälkeen palosta ei ollut leviämisvaaraa. Tulipalossa ei tapahtunut henkilövahinkoja.