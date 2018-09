Veteraanien 60-vuotinen asemasota päättyi – perustavat yhteisen lehdenkin

Suomen veteraanijärjestöt ilmoittavat allekirjoittaneensa historiallisen sopimuksen. 1957 perustettu Suomen Sotaveteraaniliitto ja 1964 perustettu Rintamaveteraaniliitto kokoontuivat torstaina ja perjantaina ensimmäisille yhteisille neuvottelupäivilleen Tuusulaan.

Perjantaina allekirjoitettiin tulevan yhteistyön päälinjat määrittelevä yhteistyöpöytäkirja. Liittojen lehdet yhdistetään ensi vuoden alusta. Myös veteraaniasioissa neuvontaa ja muita palveluita annetaan yhdessä.

– Aika on kypsä tälle asialle eikä ole mitään sellaista tekijää, joka estäisi meidän hyvin jatkuneen yhteistyön tiivistymistä edelleen, totesi Rintamaveteraaniliiton nykyinen puheenjohtaja, ministeri Matti Louekoski.

Pöytäkirjan muut allekirjoittajat olivat Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja lehdistöneuvos Erkki Heikkinen ja liittojen valtuustojen puheenjohtajat arkkipiispa emeritus Jukka Paarma ja kenraaliluutnantti evp Antti Simola.

Sotaveteraaneja oli tämän vuoden alussa noin 14 000. Keski-ikä oli 93 vuotta.

Veteraaniliittojen omaisuus on kuviteltua vähäisempää. Suomen Sotaveteraaniliitolla on varoja jäsentä kohden alle 50 euroa. Rintamaveteraaniliitolla vastuita on 13 euroa jäsentä kohden enemmän kuin varoja.