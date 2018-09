Istukan irtoaminen lisää kuolemanvaaraa yli vauvaiän

Vaikka istukan ennenaikaisen irtoamisen aiheuttamat välittömät seuraukset lapselle ja äidille ovat tiedossa, aikaisemmin ei ole tiedetty, kuinka pitkään lapsi on kuolemanvaarassa. Nyt HUSin Naistenklinikalla naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriksi erikoistuva Outi Riihimäki on käynyt läpi tiedot yhteensä 3 888 elävänä syntyneen lapsen synnytyksestä, joissa istukka oli irronnut ennenaikaisesti.

Tutkimuksessa synnyttäjien ja lasten terveystietoja ja lasten kuolinsyitä verrattiin 12 530:een ilman istukkaongelmia syntyneeseen lapseen.

Vuoteen 2013 mennessä verrokkiryhmässä oli kuollut 107 lasta, mutta istukan ennenaikaisen irtoamisen ryhmässä 280 lasta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ryhmässä, jossa istukka oli irronnut ennenaikaisesti, syntymästä 27 päivän ikään lasten kuolleisuus oli 15-kertaisesti suurempi. Tällöin suurimmat syyt kuolemaan olivat synnytyksenaikainen hapenpuute ja syntymän ennenaikaisuus.

Merkittävää oli se, että lasten kuolleisuus säilyi yli kymmenkertaisena aina ensimmäiseen ikävuoteen saakka. Kuolleisuus oli 70 prosenttia verrokkeja yleisempää vielä yli yksivuotiailla.

Tutkimuksen merkittävä havainto oli myös se, että istukan ennenaikaisesta irtoamisesta selvinneillä lapsilla oli kätkytkuolemia kolme kertaa enemmän verrattuna muuhun suomalaiseen lapsiväestöön.

Kätkytkuolemien taustalla on todennäköisesti se, että istukan ennenaikainen irtoaminen altistaa lapset ennenaikaisuuden ja synnytyksenaikaisen hapenpuutteen kautta hengitysvaikeuksille tai -katkoksille. Lisäksi näillä lapsilla on enemmän epämuodostumia ja CP-vamman esiintyvyys on suurempi. Joka neljännellä yli yksivuotiaana kuolleella lapsella, jonka istukka on irronnut ennenaikaisesti, oli CP-vamma.