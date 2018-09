Vain joka kolmas maahanmuuttaja oppii riittävästi suomea – Varsinais-Suomessa koulutuksen laatu painaa vähiten

Kotimaa 14:13

Kirkkonummella tapahtunutta aviopuolison tappoa tutkitaan nyt murhana

Kirkkonummella tapahtunut henkirikoksen tutkinta muuttui tutkinnan edetessä taposta murhaksi. Henkirikos tapahtui 21. kesäkuuta. Rikoksesta epäilty noin 30-vuotias mies ja henkirikoksen uhri olivat tekohetkellä naimisissä, mutta harkinneet eroamista. Mies oli määrätty lähestymiskieltoon. Tekopäivänä pariskunta oli mennyt yhteisymmärryksessä miehen asuntoon, missä urhia oli kuristettu ja hänellä oli teräaseen aiheuttamia vammoja. Poliisin mukaan teon motiivista ei saatu tutkinnan aikana varmuutta. Tutkinnan pöytäkirja on lähetetty syyttäjälle nimikkeellä murha. Rikoksesta epäilty on edelleen vangittuna, ja syyte on nostettava 19.9.2018 mennessä.