Pienet yritykset haluavat luvan irtisanoa työntekijöitä – puoleen vuoteen pidennetty koeaika ei riitä

En sitten vain ymmärrä tätä. Minkä takia yrittäjän, sen jonka kaikki omaisuus on kiinni yrityksessään, pitää saada lupa hallitukselta irtisanoa työntekijänsä? Eikö se nyt ole itsestään selvyys että yrittäjä päättää mikä on parasta yritykselleen eikä kukaan muu? Jos ei miellytä, perusta oma yrityksesi ja etsi onnesi ja toimeentulosi sieltä niin kuin yrittäjätkin. Tuleepahan uusi näkökanta asioihinkin.



Tällaisen höyhentyynykäsittelyn ymmärtäisi edes jotenkin jos työntekijöille ei olisi mitään työttömyysetuuksia mutta kun nekin löytyy! Kaikki kirsikat ja kermat vielä. Mitä yrittäjälle? Veroja, veroja, byrokratiaa, lupahakemuksia ja ties mitä ja hädin tuskin saa edes leipää perheelle. Mut tietty vasta sitten kun se työntekijän herkkä pylly on ensin pyyhitty sametilla.



En tajua, enkä hitossa palkkaa ketään ennen kun pääsen työntekijästä eroon silloin kun siihen on tarvetta.



Suosittelen hallitukselle sellaista että jokaisen kansalaisen täytyy 18-vuotta täyttäneenä perustaa yritys kolmeksi vuodeksi täyspäiväsenä yrittäjänä. Tulee vähän nöyrempää asennetta vaatimuksiin.

