Poliisi etsii Asikkalan Vääksyssä vuonna 1946 syntynyttä naista, joka on kadonnut tänään iltapäiväyhden jälkeen. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112.

Nainen on poliisin mukaan noin 160 senttiä pitkä, hänellä on harmahtavat pitkät hiukset ja hänellä on yllään marjapuuron värinen mekko. Hänet tunnistaa myös huonosta ryhdistä ja laahustavasta kävelytyylistä.