Puhemiesneuvosto käsitteli Krista Kiurusta tehtyä kantelukirjelmää: "Tärkeätä, että asiat etenevät ilman patoumia"

Aki Taponen

Istuntotauolta palanneen eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli tiistaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd) toiminnasta tehtyä kantelukirjelmää. Sen olivat heinäkuun alussa allekirjoittaneet sote-uudistuksen tahmeasta etenemisestä huolestuneet valiokunnan keskustalaiset jäsenet ja yksi sinisten edustaja.

– Sote- ja maakuntauudistuksen intohimot varmasti jatkuvat. Siksi on tärkeätä, että asiat etenevät ilman mitään patoumia ja tulppia, puhemies Paula Risikko (kok) sanoi istuntokauden aluksi järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

Ennen puhemiesneuvoston kokousta Risikko tapasi tiistaina kaikkien puolueiden valiokuntavastaavat.

– Se oli aitoa keskustelua. Siellä tuotiin esille ne hankaluudet, joita kesällä oli.

– Mutta kyllä johtopäätös oli heiltä itseltäänkin, että aika paljon oli väsymystä. Paljon oli tehty työtä, ja kun osa väestä oli jo lähtenyt talosta pois, niin väsymys tuli esiin, hän sanoi kirjelmän jättämiseen heinäkuun alussa johtaneista syistä.

Risikko ei ottanut kantaa kysymykseen, oliko kirjelmä aiheellinen.

– Tunnelma on nyt erittäin rauhallinen. Pöly on laskeutunut ja työn syrjään on päästy kiinni.

Puhemiesneuvosto merkitsi kantelukirjelmän ja siinä saamansa suulliset selvitykset tiedoksi. Lisäksi se päätti lisätä valiokunnan virkamiestyövoimaa valiokunnan muiden kuin sote-asioiden käsittelemiseksi.

Risikon mukaan puhemiesneuvosto seuraa edelleen valiokuntien työtä, mutta kirjelmä on nyt loppuun käsitelty.

Kantelukirjelmän jättäneet olivat huolissaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakyvystä käsitellä sote- ja maakuntauudistusta. He arvostelivat puheenjohtaja Krista Kiurua siitä, että hän ei ole antanut valiokunnan äänestää kannatetuista esityksistä eikä ole noudattanut eduskunnan työjärjestystä, jonka mukaan asiat on käsiteltävä viivytyksettä.

– Olemme huolestuneita siitä, millaisia vaikutuksia pidemmällä tähtäimellä on, jos valiokunnan puheenjohtajuutta käytetään oppositiopolitiikan välineenä, kantelukirjelmässä todettiin.

Kirjelmän laatijat edellyttivät eduskunnan johdon ryhtyvän selvittämään toimenpiteitä, joiden avulla hallituksen suurin uudistus saadaan vietyä valiokunnan käsittelyn läpi.

Istuntotauon aikana tunteet rauhoittuivat. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan palattua kesätauolta elokuussa se päätti äänestämällä lopettaa asiantuntijoiden kuulemisen sote- ja maakuntauudistuksen keskeisistä lakiesityksistä. Päätös syntyi hallituspuolueiden äänin 10–7.

Sen jälkeen lähdetty siltä, että valiokunta voi saada mietintönsä valmiiksi syyskuussa lähetettäväksi perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi.

Valtiovarainministeriö on Iltalehden mukaan hahmotellut sote- ja maakuntauudistuksen käsittelylle aikataulun, jonka mukaan uudistus hyväksyttäisiin eduskunnan suuressa salissa 27. ja 30. marraskuuta. Presidentti vahvistaisi lait 20. ja 21. joulukuuta.

Aikataulu tuotiin esiin, kun alivaltiosihteeri Päivi Nerg tapasi puolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri on epäillyt sen olevan eduskunnan painostamista.

– On aivan normaalia, että hallituksessa tehdään aikataulu, ja siitä ei kenenkään pidä hernettä vetää nenään. Eduskunta toimii oman aikataulun mukaan, Risikko sanoi.