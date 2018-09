Finnair saa Topi Mannerista toimitusjohtajan, jonka sanotaan osaavan kuunnella ja johtaa ihmisten kautta

Helsinki

Kirsi Turkki

Finnairin hallitus päätyi toimitusjohtajan valinnassa Nordean henkilöasiakkaiden liiketoiminnasta vastaavaan johtajaan Topi Manneriin yksimielisesti, koska hänellä on hyviä näyttöjä suuresta kuluttajapalveluorganisaatiosta, joka on käynyt läpi digitaalista muutosta.

Tärkein syy valintaan oli Finnairin hallituksen puheenjohtajan Jouko Karvisen mukaan kuitenkin Mannerin tapa johtaa ihmisten kautta ja kommunikoida.

– Hän ei osaa pelkästään puhua, vaan myös kuunnella. Se ei ole aina niin helppoa ylimmän johdon asemassa. Se on juuri nyt se, mitä jatkuvalla Finnairin matkalla tarvitsemme.

Vuoden vaihteessa Finnairin toimitusjohtajana aloittava Manner kertoi mediatilaisuudessa aloittavansa työt lentoyhtiössä iloisin mielin ja innostuneena, mutta myös nöyrin mielin.

Hänellä on takanaan parinkymmenen vuoden työura Nordeassa. Manner kertoo, että toimitusjohtajan hakua hoitava yritys otti kesällä yhteyttä häneen.

– Finnair on monessa mielessä ikoninen yritys, tärkeä taloudellisessa mielessä Suomessa ja matkailuelämysten tuottajana kaikille suomalaisille. Yhdistää Suomen ja muun maailman. Finnair on vahva ja kehittyvä yhtiö.

Manner uskoo voivansa tuoda Finnairiin henkilöasiakkaisiin ja kuluttajapalvelubisnekseen sekä yrittäjäasiakkaisiin liittyvää kokemusta.

Toimiala on Mannerille uusi. Hän kuitenkin sanoo, että Finnairin vahvan tiimin kanssa on hyvä lähteä opintomatkalle.

Manner kertoo lähestyvänsä asioita ihmisten kautta, panostavansa tiimityöhön ja viestintään.

Lentomatkustuskokemusta Mannerilla on paljon. Työssään Nordeassa hän on matkustanut erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Finnairia hän kertoo käyttäneensä sekä työmatkoilla että yksityisesti. Palvelukokemukset ovat olleet hyvät.

Manner ehti jo tiistaiaamuna tavata Finnairin henkilökuntaa. Puheeksi henkilökunnan kanssa tulivat myös viime viikkojen otsikot, joissa on esillä ovat olleet henkilöstön alkoholiongelmat. Asian nosti esille Helsingin Sanomat.

– Finnairin henkilöstö ei tunnista uutisten sävystä yritystä ja henkilöstö pitää yrityksen järjestelmiä ja prosesseja hyvinä. Lentoturvallisuuden kanssa ei tehdä kompromisseja ja raja on kaikille selvä.

Nordeasta on viime aikoina lähtenyt useita johtajia. Mannerin mukaan kyse on siitä, että vahvoja osaajia on aina siirtynyt muihin organisaatioihin silloin, kun työmarkkinat ovat kuumat. Muuta yhdistävää tekijää hän ei näe, vaan Nordea menee Mannerin mukaan edelleen vahvasti eteenpäin.

Mannerin, 44, sanotaan astuvan Finnairissa suuriin saappaisiin.

Mannerin edeltäjän Pekka Vauramon johdolla Finnairin osake on moninkertaistanut arvonsa. Vauramo on johtanut Finnairia vuodesta 2013.

Viime kuukausina Finnairin osakekurssi on tosin kääntynyt laskusuuntaan.

Konepajayhtiö Metson toimitusjohtajaksi siirtyvä Vauramo päättää saman tien työnsä yhtiössä.

Hän aloittaa Metsossa marraskuun alussa, konepajayhtiö tiedotti tiistaina. Finnairin toimitusjohtajan sijaisena toimii vuoden loppuun asti Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Vauramon edeltäjiä Finnairin johdossa ovat Mika Vehviläinen, Jukka Hienonen ja Keijo Suila.