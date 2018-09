Super vaatii Suomeen vanhusasiavaltuutettua – kansalaisaloite vetää huonosti

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola esittää, että Suomeen pitäisi perustaa vanhusasianvaltuutetun virka. Valtuutetun tehtävänä olisi puolustaa ikäihmisten asemaa ja vahtia asianmukaisen vanhustenhuollon järjestymistä.

– SuPer on huolissaan siitä, että vanhukset on jätetty heitteille päättäjien toimesta. Henkilökuntaa on liian vähän ja tästä johtuen hoidon laatu laskee. Kiire on pahin ongelma, ja voimavaralähtöinen hoito on vain sanahelinää. Monet poliitikot lupaavat aina kymmenen kaunista ja yhdeksän hyvää ennen vaaleja. Lupaukset jäävät sitten jotenkin vain toteutumatta. Tuntuu, että vanhuus ei ole päättäjien mielestä niin tärkeää, että yhteiskunnan pitäisi siihen sijoittaa. Ajatellaan myös, että vanha ihminen ei ole tarpeeksi tuottava. Tähän mielipiteeseen pitää saada muutos, Paavola toteaa.

Virasta on tehty myös kansalaisaloite. Sen takana on joukko kristillisdemokraattien aktiiveja. Aloite on kerännyt verkossa tähän mennessä liki 19 000 allekirjoitusta.