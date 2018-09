Sukellus menneeseen maailmaan – Porkkalanniemen edustalla on kymmenien laivojen viimeinen leposija

Ulla Jäske

Kirkkonummen kunnan Porkkalanniemen edustalle avattiin maanantaina Porkkalan hylkypuisto.

– Tämä on Suomenlahden kapein kohta. Tästä on mennyt vuosisatojen aikana tuhansia laivoja ja osa niistä on uponnut niemen läheisyyteen, projektipäällikkö Markku Luoto kertoi paikan tarinaa.

Aivan hylkypuiston tuntumassa on 50 tunnettua hylkyä ja Luodon mukaan saman verran toistaiseksi tunnistamattomia. Ja nyt niihin pääsee tutustumaan.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) vihki puiston käyttöön ojentamalla sukelluspuvussa odottavalle Luodolle hylkypuiston opastekyltin. Luoto vei kyltin kymmenen metrin syvyyteen.

Vaikka tilanne oli ministerille mieluinen, niin hän totesi, että hänen piti kuitenkin puhua ikävästäkin asiasta.

– Itämeren leväkesä on ollut pahin pitkään aikaan, Tiilikainen muistutti.

Ministeri kehaisi, että asiaan on kuitenkin jo tartuttu ja hallitus teki juuri viime viikolla päätöksen, että Itämeren suojeluun varattiin 15 miljoonaa euroa. Luoto lisäsi, että Itämeren tilanne on tänä päivänä huomattavasti parempi kuin aikoihin.

– Näkyvyys sukeltaessa on parantunut selvästi. Ei elämä niin surkeaa ole, Luoto lohdutti.

Markku Luoto, Ari Kapanen ja ministeri Kimmo Tiilikainen hylkypuiston avajaistunnelmissa.

Luoto sai ajatuksen puiston perustamisesta, kun hän oli poikiensa kanssa sukeltamassa. Keskimmäinen poika oli innostunut hylkyjen tarinoista ja kysynyt isältään, miksei puistoja ole enemmän.

– Aloimme tehdä puistoa 50 vapaaehtoisen ja kymmenien sukeltajien kanssa. Aikaa meni muutama kuukausi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Luoto kehui hylyistä tehtyjä 3D-mallinnuksia, jotka auttavat sukeltajia tutkimaan hylkyjä etukäteen.

– Tällaisia kuvia ei löydy mistään muualta maailmassa.

Yhtä intohimoinen on Ari Kapanen, joka tituleeraa itseään aarrelaivojen hylkyjen etsijäksi.

– Veden alla on niin paljon tutkimatonta. Uutta löytyy koko ajan. On hienoa päästä tutkimaan historiaa hylkyjen kautta.

Kapanen on innostanut myös 9-vuotiaan poikansa merenkävijäksi. Isä sanoi, että poika on jo ihan merikarhu.

– Olen käynyt parin, kolmen metrin syvyydessä harjoittelemassa sukeltamista. Samealtahan tuolla näyttää ja siellä on paljon pieniä kaloja, Lauri Kapanen kuvaili.

Isä-Kapanen totesi, että hän haluaa jakaa sukelluskokemuksia myös muille kuin omille lapsilleen.

Meriarkeologi Minnan Koivikko ja Kimmo Tiilikainen kuuntelevat, mitä sukeltajat juttelevat matkalla alas puistoon.

Museoviraston meriarkeologi Minna Koivikko kehui Itämerta hyväksi paikaksi hylkyjen kannalta. Itämerestä nimittäin puuttuu nilviäisiä, jotka lahottaisivat hylkyjä nopealla tahdilla. Siksi puistosta löytyy laivoja, jotka ovat monta sataa vuotta vanhoja. Joistain on arveltu, että ne voisivat olla viikinkiajan laivoja.

Koivikko kuvaili, että vedenalainen maailma on kuin zen-puisto. Maailma hiljenee veden alla täysin.

– Siellä ei kuule kuin oman hengityksensä. Veden alla on mind blowing maisema.

Koivikko oli Kapasen kanssa samoilla linjoilla. Hän haluaa jakaa sukeltamiseen liittyvää elämänasennetta.

– Sukeltamaan ei mennä, kun tuuli puhaltaa ja myrskyää, vaan silloin, kun meri sanoo: tervetuloa.

Veden pinnan alla, kymmenen metrin syvyydessä on oma hiljainen maailmansa.

Sukeltajat pääsevät hylkypuistoon joko omin avuin tai tilaamalla kuljetuksen. Puistoon on vapaa pääsy.