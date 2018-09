Teuvo Hakkarainen esittelee sauna-asuntoaan

Anita Simola

Kesällä nousi otsikoihin kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps) kakkoskoti Helsingissä.

Hakkaraisen asunto on ollut poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pastersteinin omistama kellarisauna, jossa on neliöitä 62. Samassa asunnossa on pitänyt kortteeria kansanedustaja Ville Vähämäki (ps).

Asuntohäly johtuu siitä, voiko sauna toimia virallisena asuntona. Maakunnista tulevat kansanedustajat voivat saada korotettua kulukorvausta kakkosasunnon hankkimiseen. Veroton summa on parhaimmillaan yli 1 800 euroa.

Sauna-asunnon kohtalosta on nähty monta käännettä.

On tarkasteltu yhtiöjärjestystä. Helsingin kaupunki on tehnyt selvityksen asumisjärjestelyistä. Selvityksen tarkoitus oli tutkia, onko edustajien vuokraaman tilan käyttö sille määritellyn käyttötarkoituksen mukaista.

Eduskunta on pohtinut tilannetta ja pannut elokuun lopulla kakkosasunnon perusteella maksetut kulukorvaukset jäihin molemmilta edustajilta.

Nyt Hakkarainen esittelee päivän Etelä-Suomen Sanomissa kohuasuntoaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Asunto sijaitsee kerrostalossa Taka-Töölössä Helsingissä. Talon sisäpihalta löytyy kellariin oman sisäänkäynti.

Lehden mukaan pitkän eteisen päässä on huone, jossa on parisänky, televisio, pöytiä ja sohva. Pienestä keittiöstä löytyy jääkaappi, mikro ja astianpesukone.

Sänky ja televisio kuuluvat Hakkaraiselle, mutta tavarat ovat Vähämäen. Nopeasti katsottuna Vähämäen sohva näyttää edustavan biedermeier -tyyliä.

– Näyttääkö tämä saunalta teidän mielestä? Jos olisin saunassa asunut, olisin itse sanonut sen, Hakkarainen toteaa lehden haastattelussa.

Hän kertoo viihtyneensä asunnossa hyvin sen ajan, jonka hän on siellä ollut. Vuodessa öitä on kertynyt muutama kymmenen.

– Mulla on omissa törttöilyissä ihan tarpeeksi. Nämä on ihan hatusta vedettyjä juttuja, hän sanoo asuntokohusta.

Kansanedustaja makailee haastattelun yhteydessä otetussa valokuvassa leveällä sängyllä rentoutuneena. Vaikka sauna-asunto on hänen mieleensä, niin hän myöntää, ettei toisi sinne morsianta.