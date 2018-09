Romutuspalkkioita lunastettiin yli 6700

Jaa jaa

Minusta tuohon on kikkansa...



Huono puoli on että halvimpien käyttöautojen hinnat nousee turhaan - tai siis käyttäjien kannalta turhaan. Se raha tai sen rahan puute siirtyy äkkiä jonnekin rasittamaan vähävaraisimpien toimeentuloa.



Tietenkin kunnossa sekä vähässä käytössä olevan ja jo valmistetun auton romutus ei ole ympäristöteko. Ja kuten monesti on sanottu, uuden auton hankintaan tarvittavan rahan tienaaminen esim. pellon laidassa hetekan päällä varastettuja kaapeleita polttamalla (ja niistä saadun kuparin myymisellä romuliikkeeseen) ei myöskään - tai mistä senkin tietää - saa "ympäristöjärjestöjen" hurraahuutoja osakseen.

