Anita Simola

Eduskunnan istuntokausi lähtee vauhtiin räväkästi.

Puhemiesneuvosto joutuu ottamaan kantaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurusta (sd.) tehtyyn kanteluun, joka tosin muuttui kirjelmäksi.

Opposition eduskuntaryhmät saavat pähkäillä, tehdäkö ulkoministeri Timo Soinin (sin) aborttipuheista välikysymys vai ei.

Soini kirjoitti kesällä iloitsevansa siitä, että Argentiina torjui lakiesityksen abortin saannin helpottamiseksi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd) totesi tuolloin, että Soini on kahdesti esittänyt asiasta Suomen ulkopolitiikan linjan vastaisia näkemyksiä.

Soini kertoi esittäneensä mielipiteensä yksityishenkilönä.

Vaikka monet ministerit irtaantuivat Soinin sanomisista, niin tuuli pöllyttää ulkoministerin kirjoituksia edelleen.

Sdp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä kertoo, että asia tulee esille, kun syyskausi alkaa.

– Tarkoitus on kutsua koolle muut oppositioryhmät ja neuvotella siitä, onko välikysymys tarpeen vai ei.

Sdp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä kertoo, että välikysymyksestä on tarkoitus mahdollisimman pian muiden oppositiopuolueiden kanssa.

Kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd) ei ole lämmennyt oman puoluejohdon aikeille tehdä välikysymys.

– En ole innostunut. Mies ei ansaitse omaa välikysymystään, joka on opposition järein ase. En hyväksy Soinin sooloiloa, mutta se ei ole välikysymyksen väärti. Tarpeetonta julkisuutta, Gustafsson totesi facebookissa.

Hän kertoi myöhemmin Lännen Median haastattelussa, että kyselytunti olisi oikea foorumi aborttipuheiden käsittelyyn.

Ojala-Niemelä korostaa, että mikäli välikysymys tehdään, niin se ei kohdistu Soiniin vaan hallituksen linjaan.

– Ei ole tarkoitus nostaa vain ulkoministeriä tikun nokkaan. Vaikka Soini on korostanut, että kyse on hänen henkilökohtaisista mielipiteistään, ja että hän on osallistunut abortin vastaisiin tapahtumiin virka-ajan ulkopuolella, niin ymmärretäänkö tämä kaikkialla maailmassa? Tulkitaanko sanoma joissain maissa erilailla, hän kysyy.

Välikysymyksestä keskustellaan pian.

– Varmasti tällä tai viimeistään ensi viikolla. Ojala-Niemelä jatkaa.

Kirjelmä sote-puheenjohtaja Kiurusta jätettiin heinäkuun alkupuolella. Kirjelmän jättäneet kansanedustajat kertoivat olleensa huolissaan valiokunnan toimintakyvystä ja sote-uudistuksen aikataulusta. Allekirjoittajina on viisi keskustan kansanedustajaa sekä yksi sinisten edustaja.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) ilmoitti ennen eduskunnan kesätaukoa, että puhemiesneuvosto käsittelee kirjelmää syksyn ensimmäisessä kokouksessaan eli tiistaina. Puhemies totesi tuolloin, että kirjelmä on poikkeuksellinen. Yleensä riidat on saatu soviteltua valiokuntien sisällä.

Valiokunta on noussut kohuaiheeksi, koska hallituspuolueiden edustajat katsovat, että sote-käsittelyä viivytellään tahallaan. Rajuilta riidoilta ei ole vältytty.

Eräs opposition edustaja ihmetteli kirjelmää.

– Ensin juotiin lähtökahvit sulassa sovussa. Sitten pamahti julkisuuteen tieto, että puheenjohtajan työskentelytavoista on kanneltu, hän tilitti.

Kirjelmän takana olevat korostavat, että kyseessä on hätähuuto. Heidän mukaansa Kiuru ei ole noudattanut eduskunnan työjärjestyksen sääntöä asioiden viivytyksettömästä käsittelystä.

Valiokunta kokoontui myös elokuussa. Silloin päätettiin äänestyksen jälkeen, että kuulemiset maakuntauudistusta sekä valinnanvapauslakia koskevista esityksistä lopetetaan. Opposition edustajat vaativat, että valiokunnan olisi pitänyt kuulla vielä perustuslain asiantuntijoita.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk) ihmetteli vaatimuksia.

Heikkinen kertoi, että valiokunnassa on ollut maaliskuusta lähtien noin 280 asiantuntijakuulemista liittyen valinnanvapauslakiesitykseen.

– Perustuslakivaliokunta antoi siitä sote-valiokunnalle lausuntonsa kesäkuun alussa. Tuosta 280:sta olemme kuulleet sen jälkeen noin 110 asiantuntijalausuntoa.

Heikkinen sanoi kokevansa, että vaatimus kuulemisten jatkamisesta oli selkeä yritys viivästyttämisestä.