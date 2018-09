Luontolivessä seurataan nyt ahman liikkeitä

Salli Koivunen

WWF:n uusi livekamera seuraa nyt petoeläinten liikkeitä Lieksassa.

Ahmakamera on toteutettu yhteistyössä lieksalaisen matkailuyrittäjä Eero Kortelaisen kanssa.

– Ahmakamera sijaitsee poronhoitoalueen eteläpuolella, jossa ahmakanta on tällä vuosituhannella ollut ilahduttavasti lievässä kasvussa ja jossa ahma on ihmiselle varsin näkymätön, harmiton ja tuntematon syrjäseutujen asukas, ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen kertoo.

Kameran paikka on valittu siten, että mahdollisuus eläimen näkemiseen on mahdollisimman suuri.

– Jos malttaa seurata livekuvaa aktiivisesti varhain aamulla ja illan viimeisellä valolla, peto vilahtaa varmasti. Toki ohjelman tuottajana tässä toimii Suomen luonto, joten varmuutta ei koskaan ole, Tolvanen toteaa.

Suomen ahmakanta on pieni, noin 250 yksilöä.

Ahmoja elää harvakseltaan pääasiassa maan pohjois- ja itäosien erämaissa.

– Ahma valittiin seurattavaksi juuri sen uhanalaisen statuksen vuoksi. Suurpedot kiinnostavat suomalaisia ja ahma on kenties huonoiten tunnettu kotimainen suurpeto.

Suurpedon maine on huono erityisesti poronhoitoalueella sen aiheuttamien porovahinkojen takia.

– Haluamme näyttää, miten hieno eläin ahma on. Tavoitteenamme on tehdä erittäin uhanalaista eläintä tutummaksi ihmisille ja muistuttaa, että yhteiselo niin sen kuin muidenkin suurpetojen kanssa on mahdollista, Tolvanen kertoo.

Ahmakamera on osa WWF:n laajempaa Luontolive-palvelua.

Samaisen palvelun keväällä ja kesällä toiminut Norppalive on kerännyt valtavaa suosiota.

– Jää nähtäväksi, tuleeko Ahmalivestä yhtä suuri hitti, kuin Pullervon seuraamisesta, Petteri Tolvanen toteaa.

Tällä hetkellä osoitteessa luontolive.wwf.fi voi seurata ahman lisäksi metsäpeurojen elämää.