Yrittäjät sanovat liian kireäksi, ay-liike löyhäksi – tilastojen valossa Suomen irtisanomissuoja on Euroopan keskitasoa

Hallituksen suunnitelma irtisanomisen helpottamiseksi pienissä yrityksissä tyrmistyttää ammattiliittoja. Useat palkansaajajärjestöt harkitsevat toimia lakihanketta vastaan. Keskusjärjestöistä SAK:n hallitus käsittelee järjestöllisiä toimia maanantain kokouksessaan. Myös STTK:n työvaliokunta on koolla. Työmarkkinoihin erikoistunut taloustieteen professori Roope Uusitalo arvioi, että irtisanomissuoja on Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Uusitalo kuitenkin korostaa, että aukoton vertailu maiden kesken on vaikeaa.