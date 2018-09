Kansalaispuolueen solmuista riitaa aletaan puida käräjäoikeudessa – Paavo Väyrystä määrä kuulla maanantaina

Helsinki

Markku Uhari

Kansalaispuolueen ja sen perustajan, kansanedustaja Paavo Väyrysen välistä riitajuttua aletaan setviä pääkäsittelyissä Helsingin käräjäoikeudessa.

Maanantaina alkavassa oikeusistunnossa kiistassa puidaan joulukuussa 2017 ja helmi–maaliskuussa pidettyjen hallituksen kokousten ja kevään 2018 vuosikokouksen päätösten lainmukaisuutta.

Kyseisissä kokouksissa kansalaispuolueen hallitus muun muassa erotti ja hyväksyi uusia jäseniä. Maaliskuun 3:ntena pidetyssä hallituksen kokouksessa Sami Kilpeläisen johtama kansalaispuolueen hallitus päätti erottaa Väyrysen puolueesta, ja vuosikokouksessa valittiin Kilpeläinen jatkamaan puheenjohtajana.

Väyrysen nostamissa kanteissa vaaditaan kokouspäätösten mitätöintiä tai vahvistamista pätemättömiksi. Kanteiden mukaan Kilpeläinen, varapuheenjohtaja Piia Kattelus ja kolmas puolueen hallituksen jäsen olisivat pyrkineet toteuttaa omia päämääriään vastoin puolueen sääntöjä ja yhdistyslakia.

Vastaajakolmikko kiistää puolestaan Väyrysen väitteet ja pitää niitä perusteettomina.

Maanantaina oikeus alkaa puida kokouspäätösten laillisuutta.

Tänään maanantaina alkavassa istunnossa on Helsingin käräjäoikeuden mukaan määrä kuulla Väyrystä. Jutun toinen pääkäsittelypäiväksi on määrätty 13. syyskuuta.

"Loistavaa, että pääsemme käsittelemään"

Käräjäoikeus määräsi riidanalaisten kokousten päätökset täytäntöönpanokieltoon turvaamistoimena keväällä. Kesäkuussa pidetyn valmisteluistunnon jälkeen kiellot pitkälti purettiin Väyrysen erottamispäätöstä lukuun ottamatta.

Kansalaispuoluetta vastaan on heinäkuussa nostettu Helsingin käräjäoikeudessa kuitenkin toinen kanne. Kanteessa osa puolueesta erotetut jäsenet vaativat mitätöimään osin samoja kokouspäätöksiä, joiden lainmukaisuutta puidaan maanantaina alkavassa oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus on heinäkuussa tulleen toisen kanteen vuoksi asettanut jälleen päätöksiä täytäntöönpanokieltoon.

Kilpeläinen kertoo Lännen Medialle, ettei ole saanut jälkimmäistä keskeytyspäätöstä tietoonsa ja kokee, ettei se tämän vuoksi ole lainvoimainen. Lisäksi kanne on hänen mukaansa nostettu kolmen kuukauden moiteajan jälkeen.

Viime viikon lopussa puolue piti Kilpeläisen johdolla ylimääräisen puoluekokouksen. Hän kokee, että hänen johtamanaan puolue on toiminut koko ajan lain mukaisesti.

– Loistavaa, että pääsemme käräjäoikeudessa lopultakin tämä asian käsittelemään, Kilpeläinen sanoo.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen mukaan täytäntöönpanon keskeyttämispäätös on lainvoimainen siitä hetkestä, kun käräjäoikeus antaa sen.

Riita leimahti keväällä

Kansalaispuolueen johtohahmojen riita leimahti keväällä ja on saanut useita rönsyjä. Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterissä Kilpeläisellä on kuitenkin tällä hetkellä kansalaispuolueen nimenkirjoitusoikeus.

Oikeudessa puitavien maaliskuisten kokousten ohella on pidetty Kansalaispuolueen nimissä toisia kokouksia, joiden seurauksena Väyrynen ilmoittautui kesäkuun alussa puolueen puheenjohtajaksi.

Tälle päätökselle on Kilpeläisen johtama hallitus hakenut ja Kilpeläisen nimissä kesäkuussa lähetetyn tiedotteen mukaan saanut toimeenpanon keskeytyksen käräjäoikeudelta. Väyrynen on myös bloginsa mukaan saanut aluehallintovirastolta luvan kansalaispuolueen nimissä pidettävän yleiskokouksen pitoon, mutta tästä avin päätöksestä on blogin mukaan valitettu hallinto-oikeuteen eikä se siksi ole lainvoimainen.

Eduskunnassa Väyrynen toimii tällä hetkellä kansalaispuolueen eduskuntaryhmässä.

Väyrynen on puolestaan alkanut kesällä perustaa uutta puoluetta, Seitsemän tähden liikettä.

Lännen Media tavoitti Väyrysen sunnuntai-iltana sähköpostitse. Väyrynen ei kommentoinut alkavaa oikeudenkäyntiä tarkemmin.