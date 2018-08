Jo kuusi liittoa uhkaa aloittaa työtaistelut irtisanomissuojan heikentämisen vuoksi – Rintamaan liittyivät nyt Pro ja Talentia

Tanja Nuotio

Jo kaikkiaan kuusi ammattiliittoa uhkaa aloittaa työtaistelutoimet, jos hallitus ei vetäydy suunnittelemastaan irtisanomissuojan heikentämisestä. Kuudessa ammattiliitossa työskentelee yhteensä satojatuhansia jäseniä.

Perjantaina uusista työtaistelutoimien suunnittelusta ilmoittivat Ammattiliitto Pro ja Talentia.

Pron jäseniä ovat yksityisen sektorin koulutetut esimiehet ja asiantuntijat alaan katsomatta. Talentian jäseniä työskentelee pienissä sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatusalan yrityksissä.

Prossa järjestöllisten toimenpiteiden valmistelusta vastaa nyt liiton keskuslakkotoimikunta yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa sopimusalakohtaisesti.

– Prolle tässä on kyse jäsenten edunvalvonnasta, ei politiikasta. Hallituksen esitys koskisi merkittävää osaa meidän jäsenistämme, joten on täysin luonnollista, että teemme kaikkemme heidän parhaakseen. Me haluamme toimia aktiivisesti sen eteen, ettei suomalaista työelämää tieten tahtoen lähdetä kurjistamaan, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa tiedotteessa.

Talentian mukaan jäsenten työsuhdeturvan heikentäminen aiheuttaisi lisää epävarmuutta sosiaalialan jo valmiiksi kuormittuneilla työmarkkinoilla, joilla on pula korkeakoulutetusta henkilöstöstä.

Torstaina työtaisteluaikeistaan kertoivat Tehy, OAJ ja JHL, aiemmin Teollisuusliitto

Torstaina hoitajia edustava Tehy, opettajia edustava OAJ ja julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmoittivat, että alkavat valmistella järjestöllisiä toimia työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämistä vastaan.

Viikko sitten perjantaina Teollisuusliitto puolestaan kertoi, että on päättänyt mittavista järjestöllisistä toimista pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusta vastaan.

Teollisuusliitto vaatii maan hallitusta luopumaan irtisanomislain valmistelusta välittömästi. Jos näin ei tapahdu, liitto aloittaa mittavat järjestölliset toimet todennäköisesti syyskuussa.

Keinotkin ovat Teollisuusliitolla jo selvillä, eli niistä on päätetty, mutta julkisuuteen työtaistelukeinoja ei ole vielä kerrottu.

Hallitus haluaa heikentää irtisanomisen kriteerejä alle 20 henkilön yrityksissä

Hallituksen aikeet heikentää irtisanomisen kriteerejä alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä herättää siis yhä enemmän suuttumusta ammattiyhdistysliikkeessä.

Ay-puolella oli selvästi odotettu, että hallitus kävisi irtisanomissuojaa koskevasta muutosesityksestä keskustelua budjettiriihessä. Näin ei kuitenkaan käynyt.

– Ei riihessä käyty sitä keskustelua ollenkaan, Kauppalehden haastattelema pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi.

Työtaistelutoimia virittelevistä liitoista on helppo päätellä, että ay-liikkeelle kysymys on enemmän pyhästä periaatteesta kuin oman jäsenistön keskeisestä edusta. Esimerkiksi sairaanhoitajat ja opettajat työskentelevät harvoin alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.