Viestintäsalaisuus-pykälä perustuslakivaliokunnan syksyn ensimmäinen pähkinä

Sanna Nikula

Tiedustelulait aloittavat eduskunnan perustuslakivaliokunnan syksyn uurastuksen. Valiokunta aloittaa tiedustelulakien käsittelyn heti ensimmäisessä kokouksessaan keskiviikkona. Puheenjohtaja Annika Lapintien (vas.) mukaan ensimmäisenä käsittelyssä on perustuslain muuttaminen viestintäsalaisuutta koskevan pykälän osalta.

Kiireellisyys on yksi osa arviointia. Lapintien mukaan tavoite on, että perustuslain muuttamista koskeva osuus saadaan valmiiksi syyskuussa ja sen jälkeen siviili- ja sotilastiedustelua koskeva osuus syyskauden aikana.

– Se on varmaa, että ensi viikolla ei ensimmäinen osuus valmistu. Aloitamme valmistavan keskustelun ja katsomme, onko meillä kaikki eväät kasassa vai vieläkö on syytä kuunnella lisää asiantuntijoita, Lapintie sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hänen mukaansa perustuslakivaliokunta on saanut ulkoasiain-, puolustus- ja hallintovaliokunnan lausunnot asiasta sekä valiokuntaneuvosten laatiman yhteenvedon kevään asiantuntijakuulemisista.

– Syksyn suunnitelmassa on lisäksi EU:n tietosuojaa, kasvupalvelulakia ja siihen liittyvää työvoimahallintoa, jota on jo vähän aloitettukin, ja jahka sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tulee valmista, sote- ja maakuntauudistus ja mitä nyt hallitukselta muuta tulee, Lapintie listaa.

Samaan aikaan, kun perustuslakivaliokunta aloittaa tiedustelulakien kimpussa, yrittää sosiaali- ja terveysvaliokunta puurtaa valmiiksi sote- ja maakuntapaketin. Hallitus on toivonut, että kokonaisuus siirtyy perustuslakivaliokunnan pöydälle syyskuun aikana.

Lapintien mukaan yksin sote- ja maakuntapaketin käsittelyyn menee perustuslakivaliokunnassa viikkoja.

– Kokonaisuus on iso. Todennäköisesti kuuntelemme asiantuntijoita teemoittain. Aiempi kokemus on osoittanut, että se on tehokkain ja nopein tapa edetä. Olkoon se vaikka aikataulutus suhteessa tietosuojaan ja suhteessa automaattiseen tietojenkäsittelyyn, joka on yksi iso kysymys sosiaali- ja terveydenhuollossa ja valinnanvapaudessa, Lapintie sanoo.