Venäjän kaksoiskansalaisen syrjinnästä varuskuntaravintolan työhönotossa nostettiin syyte

Venäjän kaksoiskansalaisen työsyrjinnästä Vekaranjärven varuskuntaravintolaa koskevassa jutussa on nostettu syyte, kertoo syyttäjä.

Poliisi on kertonut aiemmin, ettei Vekaranjärven varuskuntaravintolaan työntekijöitä välittävä henkilöstövuokrausyritys ottanut yhtä työnhakijaa töihin, koska tämä on kaksoiskansalainen. Nyt yhtä yrityksessä työskennellyttä vastaan on nostettu syyte.

Epäillyn työsyrjinnän kohteeksi joutunut nainen haki vuonna 2017 netistä rekrytointifirman kautta osa-aikaista keittiöapulaisen paikkaa varuskuntaan.

Hän on kertonut, että hän sai aluksi vastausviestin siitä, että hänen hakemuksensa on vastaanotettu. Sen jälkeen tuli yhden rivin pituinen sähköpostiviesti, että henkilöstövuokrausyrityksen asiakas vaatii, että työntekijällä on Suomen kansalaisuus, eikä kaksoiskansalaisuuskaan käy, nainen kertoi syyttämättäjättämispäätöksen mukaan.

Asiassa epäiltiin aiemmin myös kolmea muuta ihmistä: kahta muuta henkilöstövuokrausyrityksen työntekijää sekä yhtä Puolustusvoimien ruokahuollosta vastaavan Leijona Cateringin työntekijää.

Heitä ei kuitenkaan enää epäillä asiassa.

– Ei ole näyttöä, jonka perustella tehtiin syyttämättäjättämispäätökset, kertoo syyttäjä Sinikka Paasivirta.

Päätöksistä selviää, että varuskuntaravintolan työntekijä kiisti, että olisi antanut ohjeita kaksoiskansalaisten palkkaamisesta eikä hän tiennyt, että muutkaan olisivat ohjeita antaneet.

Varsinaisen henkilöstövuokrausyrityksessä toimineen syytetyn osalta asiakirjat tulevat kuitenkin julkiseksi vasta oikeudessa, eli hänen näkemyksensä asiassa ei ole vielä julkinen.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.