Kolumni: Kisataanko kevään vaaleissa pääsystä Suomen ikävimpään työpaikkaan?

Jussi Orell

Kokeneiden poliitikkojen viimeaikaiset lausunnot päätöksentekokulttuurista ja eduskunnan työskentelyilmapiiristä saavat miettimään, mitä vallan linnakkeessa tapahtuu. Viimeksi asiaan puuttui Tapani Tölli (kesk), joka Helsingin Sanomissa kertoi jättävänsä eduskuntatyön tämän kauden jälkeen.

Politiikan ilmanala on muuttunut lyhytjänteiseksi ja pinnalliseksi.

– Täytyisi kyetä päätöksentekoon, mutta silloin jos politiikka menee siihen, että haemme henkilökohtaisia irtopisteitä ja kärjistämme asioita, niin se kuluttaa. Asian pitäisi olla se pää, Tölli kuvaili.

Töllin mielestä kansanedustajat keskittyvät yhä useammin tahalliseen väärinkäsittämiseen ja sanotun kärjistämiseen.

Samaan viittasi aiemmin elokuussa blogissaan Lenita Toivakka (kok) ilmoittaessaan, että kuluva kausi jää viimeiseksi.

– Tällä kaudella on välillä tuntunut, että moni poliitikko viihtyy liikaa omassa kuplassaan. Väärinymmärtäminen on suosittua, koska räväkällä mielipiteellä pääsee otsikoihin ja saa klikkauksia. Politiikassa on aiempaa enemmän lyhytnäköisyyttä ja aggressiivisuutta.

Tölli ja Toivakka eivät ole yksin. Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajaksi siirtynyt Susanna Huovinen (sd) kuvaili edustajantyötä blogissaan keväällä.

– Viime vuosina olen kokenut vaikeaksi sen, että politiikkaan on tullut piirteitä, joista en pidä, ja joiden keskellä minun on välillä ollut raskasta päivittäin työskennellä. Tarkoitan nyt ihmisiä vähättelevää ja loukkaavaa puhetta, jopa suoranaista rasismia, Huovinen kirjoitti.

Hän kirjoitti havainneensa, että julkisuuteen nousevat ihmiset ja asiat muun kuin todellisen poliittisen työn kautta. Kritiikki kohdistui kollegojen lisäksi mediaan.

Edustajan työtä on luonnehdittu myös kusitolppana tai sylkykuppina olemiseksi. Tähän viittasi viimeistä kauttaan istuva Seppo Kääriäinen (kesk).

– Mieleen on muljahtanut lappilaisen ex- kansanedustajan Hannes Mannisen lohkaisu: 41 vuotta julkisena kusitolppana riittää. Kuusamon miestä mukaellen ”lähes 50 vuotta sylkykuppina” riittää. Mutta plusmerkki kääntyy lopunperin päällimmäiseksi, Kääriäinen kirjoitti blogissaan.

Puhetavan koventumisen on huomannut myös Janina Andersson, joka toimi vihreiden kansanedustajanana vuosina 1995–2011. Hän ei lähtenyt enää ehdolle 2011 eduskuntavaleissa perhesyiden takia. Takana alkavat olla Anderssonin mukaan ajat, jolloin salissa riitelivät vain asiat, ja tauolla voitiin mennä kahvilaan kavereina (LM 24.4.).

Jos päätöksiä tehdään sellaisessa ilmapiirissä kuin edustajien kommenteista voi päätellä, kevään vaaleissa kisataan pääsystä perin ikävään työpaikkaan. Työilmapiiritutkimusta odotellessa.

