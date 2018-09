Puheenaihe: Sähköpyörä lisää kolareita Suomessakin, kun käyttäjäkunta laajenee – nuoriso kiihdyttää vauhtia, eläkeläisten koordinaatio pettää

Sensaatiohakuista

uutisointia. Pyöräily on ihan eri tasolla Hollannissa kuin Suomessa joten tilastot eivät yllätä. Mopopoikakulttuuri siirtyy jossain vaiheessa sähköpyöriin kun mopoilusta tehdään tarpeeksi kallista ja vaikeaa. Ongelmilta ei vältytä mutta sekin on toisaalta pois jostain muualta.

Se, että vanhukset kuolevat pyörän päälle, on terveempää kuin hoitokodin sänkyyn. Aktiivinen elämä kannattaa loppuun saakka, vääjäämätöntä ei pidä pelätä.

