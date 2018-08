Romutuspalkkio meni budjettiesityksessä romukoppaan – autokaupan porkkanarahaa voi hakea vielä elokuun loppuun asti

Mikä?

Romutuspalkkio

Uuden henkilöauton ostaja on vuoden alusta voinut saada 1 500–2 500 euroa uuden vähäpäästöisen auton hankintaan, jos on vienyt vanhan auton romutukseen.

Vanhan auton on pitänyt olla vuosimallia 2007 tai vanhempi, ja sen on pitänyt olla tieliikennekäytössä romutushetkellä sekä vuonna 2017. Auto on pitänyt omistaa vuoden ennen romutuspalkkion hakua.

Uuden auton hiilidioksidipäästöjen on pitänyt olla enintään 110 grammaa kilometriä kohden.

Valtio on maksanut summasta 1 000–2 000 euroa, minkä päälle autoala on maksanut 500 euron lisäpalkkion.

Suurimman palkkion on saanut, jos hankittava auto on esimerkiksi hybridi.