Muotiasiantuntija: Brigitte Macron on uudistanut ensimmäisen naisen vaatekaapin

Presidenttien puolisot ovat edustaneet Helsingissä tyylilleen uskollisina, arvioi muotiasiantuntija, toimittaja Sami Sykkö. Kyse on ennen kaikkea siitä, mitä pukeutumisella halutaan viestiä, hän korostaa.

Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin puoliso Brigitte Macron käyttää Sykön mukaan taitavasti hyödykseen Ranskan runsaan muotitalojen tarjonnan.

– Joka hetki, jonka (Brigitte) Macron viettää julkisuudessa, hän viestii, että Pariisi on muodin pääkaupunki. Tyylillään hän haluaa kertoa, että hän on tiukasti ajassa kiinni ja että Ranska haluaa pysyä tärkeässä roolissa ja asemassa Euroopassa.

– Pukeutumisessa on aina kyse suuremmasta viestistä kuin vain siitä, että vaatteet on laitettu päälle, Sykkö huomauttaa.

Erityisesti kotimaassaan muoti-ikonina pidetty Macron suosii pukeutumisessaan usein luksusmerkkejä ja lyhyitä hameita. Suomessa Brigitte Macron edusti Presidentinlinnassa keskiviikkoiltana tummassa kotelomekossa. Torstaina viileähköön säähän valikoitui tummat pillihousut ja tumma jakkutakki.

– Asuvalinnat ovat vuorenvarmat, elegantit ja jopa veistosmaiset. Ne ovat suoraa jatkumoa Macronin vaatekaapille. Hän on pariisilainen ja hän hallitsee mittakaavat ja suhteet. Jos esimerkiksi laittaa isot olkapäät, kannattaa alaosaksi valita jotain tiukempaa, Sykkö muotoilee.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Haukio puolestaan turvautui sekä keskiviikon että torstain ohjelmaan värikkäisiin ja tyylilleen ominaisesti selkeälinjaisiin asukokonaisuuksiin. Presidentinlinnassa Haukion yllä nähtiin fuksianpunainen polvipituinen mekko. Torstaina Haukio vieraili Macronin kanssa uudessa lastensairaalassa ja Suomenlinnassa mintunvihreässä polvipituisessa leningissä ja vaaleassa takissa.

– Haukio oli pukeutunut hauskasti lastensairaalaan sopivasti. Värit olivat iloiset ja sopivat lasten maailmaan, Sykkö sanoo.

Sykkö antaa erityistä kiitosta Macronille, joka Sykön mukaan onnistuu yllättämään asuvalinnoillaan.

– Macron on uudistanut ensimmäisen naisen vaatekaapin. Hän on tuonut sinne muodin ja rohkeuden pukeutumiseen.

Muotiasiantuntija arvioi, että presidenttien ja muiden johtajien puolisoiden rooli helposti jäykistää pukeutumista. Sykkö antaa esimerkiksi Britanniassa prinssi Williamin kanssa vuonna 2011 naimisiin menneen Kate Middletonin.

– Naimisiin mennessään hänen tyylinsä oli aivan mahtava, mutta nykyisin hänen päällään nähdään usein samantyylinen takkimekko. Kun paineet ovat kovat pukeutumisen suhteen, otetaan helposti linja, että kun valitsee samanlaisen asun, ei kommentoida niin paljon.

– Macron puolestaan on vienyt ensimmäisen naisen tyylin pidemmälle. Hän on yllätyksellinen, eikä aina voi tietää mitä on tulossa, Sykkö kiittelee.