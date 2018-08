HS: Finnairissa paheneva alkoholiongelma

Lentoyhtiö Finnairissa alkoholin käyttö näyttää olevan paheneva ongelma yhtiön työntekijöiden parissa, uutisoi Helsingin Sanomat.

HS perustaa tietonsa yhtiön työsuojeluasiakirjoihin, josta lehti on julkaissut otteita. Yhtiön työsuojelutoimikunnassa on kokouspöytäkirjojen mukaan käsitelty kuluvan vuoden tammikuussa ja toukokuussa lentohenkilöstön alkoholiongelmien lisääntymistä.

Tammikuun kokouksen pöytäkirjan mukaan alkoholismi on lisääntynyt ja terveyspalveluiden tiedossa olevia tapauksia on noin 10. Pöytäkirjan mukaan tämä on kuitenkin vain "jäävuoren huippu" todellisesta määrästä.

Toukokuun kokouksessa puolestaan on jatkettu keskustelua ”alkoholiongelmien kasvavasta määrästä lentävän henkilökunnan piirissä”.

Finnairin johtokuntaan kuuluva matkustamopalveluosaston johtaja Eveliina Huurre vahvistaa HS:lle, että asiasta on keskusteltu työsuojelutoimikunnassa.

– On todettu, että meillä on näitä tapauksia. Suurin osa niistä kymmenestä on hoitoonohjauksia, Huurre sanoi lehdelle.

Yhtiön Rooman-lennolle lähdössä ollut lentokapteeni saapui työvuoroon Helsinki-Vantaan lentoasemalle päihtyneenä tässä kuussa. Kapteeni puhalsi 1,5 promillen lukeman sen jälkeen, kun hänestä tehtiin ilmoitus poliisille.

Finnair kertoi tuolloin irtisanovansa lentäjän.